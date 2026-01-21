George Simion, spectacol grotesc în Statele Unite. A tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA pe el (VIDEO)

George Simion, aflat în aceste zile într-o vizită în SUA, a fost invitat la un eveniment organizat de câțiva congresmani republicani, în care cei prezenți au tăiat u tort în forma Groenlandei, cu steagul american pe el.
În onoarea aniversării unui an de la al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, republicanii susținători ai lui Trump au pregătit și tăiat un tort în formă de Groenlanda, în culorile drapelului SUA. Iar George Simion a participat foarte fericit la eveniment.
Spectacolul a fost pus la cale de Anna Paulina Luna, reprezentanta Floridei în Congresul SUA, se aude spunând: „Am tăiat-o”.
La rândul său, Simion taie și el o bucată de tort și zice ceva despre cum este și va fi alături de toți oamenii liberi. Însă gestul se cam bate cap în cap cu libertatea pe care o tot clamează Simion peste tot. Este cunoscut faptul că groenlandezii nu vor deloc să ajungă sub dominația lui Trump, iar ce face în aceste zile președintele SUA în privința Groenlandei se poate chema oricum, numai drept la libertate, nu.
GREENLAND 🇬🇱
Members of Congress cut the Greenland cake led by @RepLuna making the first cut at the
ONE YEAR INAUGURATION GALA
at the Trump Kennedy Center in DC
Hosted by
The Republicans for National Renewal pic.twitter.com/Rlt5XsWc0v
— Mark Naughton (@MarkNaughton9) January 21, 2026
Pe de altă parte, George Simion se laudă că a fost decorat de Statele Unite pentru „activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa”.