Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei și potențial candidat al partidului la prezidențialele din 2028, a sfătuit Uniunea Europeană să lase amabilitățile și să-l „lovească în față” pe președintele american Donald Trump. Newsom a mai spus că Trump e slab și că nu înțelege cu vorba bună.

Gavin Newsom: Gata cu amabilităţile față de Trump!

Politicianul democrat a avertizat UE că e pe cale să fie „păcălită” de Donald Trump și a sfătuit-o să „lase amabilitățile” în relația cu el.

„Să faci diplomaţie cu Trump? El e un T-Rex. Fie îi faci jocul, fie te devorează. Una sau alta.

Povestea asta cu Groenlanda e absurdă şi a venit timpul ca fiecare să conştientizeze situaţia, să fie ferm şi hotărât şi toți pe o singură voce. Loviţi-l la figură!

Gata cu amabilităţile! Nu mai căutaţi să-l îmbunaţi. Luptaţi împotriva focului cu focul!”, a declarat Gavin Newsom, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Trump urmează să susțină un discurs.

Gavin Newsom: Preluarea Groenlandei, o nebunie

El a explicat apoi de ce-l consideră „slab” pe președintele american: „E un maestru în arta exploatării slăbiciunilor, dar dă înapoi când îl loveşti în faţă”.

Totodată, guvernatorul Californiei a catalogat drept o „nebunie” ambiţia lui Donald Trump de . În opinia sa, Trump nu va încerca să cucerească „militar” insula daneză.