Ana Maria
19 feb. 2026, 20:29
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1tv
Cuprins
  1. Ce a declarat Nicușor Dan
  2. Gest discret la Washington. Cum a decurs întâlnirea cu Donald Trump
  3. Ce mesaj transmite vizita lui Nicușor Dan în SUA

Gest discret la Washington. Prima ședință a Consiliului pentru Pace pe tema situației din Gaza s-a încheiat. Aceasta a avut un format organizat ca o ședință de corporație, așa cum a subliniat unul dintre membrii echipei lui Donald Trump. Președintele SUA a vorbit mai mult timp, în timp ce membrii echipei sale au intervenit succint și concret. 

Ulterior, invitații au avut fiecare două minute pentru a-și prezenta punctele de vedere, fără script în față. Inclusiv Nicușor Dan a avut un scurt discurs.

Ce a declarat Nicușor Dan

Șeful statului român, Nicușor Dan, a folosit timpul alocat pentru a explica contribuția României în calitate de țară cu relații bune atât cu Israelul, cât și cu palestinienii. El a menționat sprijinul pentru copiii palestinieni tratați în România și expertiza țării noastre în domeniul sistemului de urgență, poliției și a altor servicii publice care ar putea fi utile în reconstrucția și gestionarea situației din Gaza.

Gest discret la Washington. Cum a decurs întâlnirea cu Donald Trump

După încheierea prezentărilor, Donald Trump a rămas mai mult timp la dispoziția invitaților. Într-un moment, chiar înainte ca președintele american să părăsească scena, Nicușor Dan s-a apropiat de Trump, a venit pe lângă Jared Kushner, ginerele lui Trump, potrivit Hotnews.

Președintele SUA i-a strâns mâna lui Nicușor Dan și, dacă privim atent la ce spune Donald Trump, pare că i-a zis președintelui României: „Good job, good job” (n.r.: bravo, bravo). Nicușor Dan a încercat să continue discuția, însă un agent de securitate cu casca în ureche i-a semnalizat discret să revină la loc, același lucru l-a făcut și cu ceilalți lideri care se apropiaseră prea mult sau rămăseseră în apropierea lui Trump.

Ce mesaj transmite vizita lui Nicușor Dan în SUA

Această întâlnire a subliniat rolul activ al României în probleme internaționale și disponibilitatea țării noastre de a oferi sprijin în zonele afectate de conflicte. Gesturile și discuțiile scurte cu Donald Trump au fost privite ca semne de apreciere pentru contribuția României la eforturile de pace din regiune.

