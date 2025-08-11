B1 Inregistrari!
Gigi Becali le-a declarat „război" lui Dan Șucu și lui Mihai Rotaru: „Praful o să se aleagă! O să îi spulber iar! Îi decapitez!"

Gigi Becali le-a declarat „război” lui Dan Șucu și lui Mihai Rotaru: „Praful o să se aleagă! O să îi spulber iar! Îi decapitez!”

Elena Boruz
11 aug. 2025, 09:01
Gigi Becali le-a declarat „război” lui Dan Șucu și lui Mihai Rotaru: „Praful o să se aleagă! O să îi spulber iar! Îi decapitez!”
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a tunat și a fulgerat, imediat după eșecul „roș-albaștrilor” în fața celor de la Unirea Slobozia. Latifundiarul din Pipera a intrat în direct și i-a făcut praf pe Dan Șucu și Mihai Rotaru.

FCSB a pierdut cu scorul de 0-1 în fața ialomițenilor, în etapa a5-a din campionatul SuperLigii României. Astfel, campionii României au „marcat” al treilea eșec consecutiv.

Cuprins:

  • Gigi Becali, atac dur la adresa lui Dan Șucu și Mihai Rotaru: „Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat!”
  • Comunicatul emis de giuleșteni și olteni, care l-a supărat pe Gigi Becali

Gigi Becali, atac dur la adresa lui Dan Șucu și Mihai Rotaru: „Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat!”

Gigi Becali nu s-a abținut și a început „tirada”! Patronul a fost vizibil deranjat de demersurile pe care, atât Universitatea Craiova, cât și Rapid le-au făcut, în vederea contestării deciziei FRF de a modifica regulamentul care îi permitea lui Edjouma să fie reintrodus pe lista pentru competițiile interne numai în cazul în care își reziliază contractul și semnează unul nou.

Astfel, Becali le-a dat o replică acidă acționarilor celor două adversare ale lui FCSB din SuperLiga României.

„(n.r. Despre Dan Șucu și Mihai Rotaru) Mă gândesc că au niște studii, puțin bun simț. Întunecarea minții și invidia, că îi spulberă și îi decapitează Becali. Și o voi face: și pe Șucu, și pe Rotaru! Praful o să se aleagă! O să îi spulber iar. Nu cred că pe Dan Șucu și Mihai Rotaru nu îi duce mintea la asta.

Am făcut-o? A jucat Edjouma? Dacă nu e legal, să dea în judecată, să facă plângere penală. Nea Șucu, fă plângere penală împotriva mea. Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat. Îi spulber din nou. Vă uitați la TV la cupele europene, stați acasă!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Comunicatul emis de giuleșteni și olteni, care l-a supărat pe Gigi Becali

„Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Asta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor. Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor.

Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului. Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play. Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă.

Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului. (…)”, a transmis Victor Angelescu prin intermediul unui comunicat, potrivit prosport.

