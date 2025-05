Gigi Becali va participa la consultările inițiate de președintele Nicușor Dan: „Votez tot ce e bine pentru România. Nu am de ce să nu fiu de acord cu ce propune”

Miercuri, va fi prezent la consultările cu președintele României, , alături de reprezentanții partidelor politice și de parlamentarii neafiliați. Becali participă în calitate de deputat independent, după ce și-a dat demisia din AUR, potrivit .

„Votez tot ce e bine pentru România”

Omul de afaceri și finanțatorul FCSB s-a arătat impresionat de noul președinte și a declarat că este deschis să susțină propunerile acestuia:

„Votez tot ce e bine pentru România. Nicușor Dan a transmis un mesaj de pace și liniște și nu am de ce să nu fiu de acord cu ce propune. Vreau să ajut, prin votul meu, la formarea noului Guvern și e normal să particip dacă am fost invitat de președinte”, a spus Gigi Becali, la .

Totodată, el a clarificat că nu intenționează să devină liderul parlamentarilor neafiliați, în ciuda faptului că face parte din această categorie:

„Neafiliații vor avea forță dacă vor avea un lider, dar eu nu stau să conduc niște parlamentari adunați de pe toate coclaurile. Pe mine nu mă interesează să fiu liderul nimănui, așa cum nici pe mine nu mă conduce niciun partid. Eu nu votez cum îmi spune un partid sau un om politic, ci votez doar cum îmi dictează mie conștiința.”

„Eu l-am avertizat pe George Simion”

Becali a reamintit și episodul în care l-a avertizat pe George Simion că va rămâne fidel propriei conștiințe în Parlament, chiar și ca membru de partid:

„Eu l-am avertizat pe George Simion chiar de când m-am înscris în AUR că mie nu-mi dictează nimeni în Parlament cum să votez, chiar dacă sunt într-un partid.”

Amintim că Gigi Becali a fost prezent și la ceremonia de învestire a președintelui Nicușor Dan, luni. Becali a povestit cum s-a intersectat cu șeful statului și a profitat de moment pentru a-i cere scuze pentru criticile din timpul campaniei electorale.

„Ai văzut? A trecut președintele! Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Eu stăteam pe scaun aici și a trecut președintele. Și eu i-am spus: «Iertați-mă!» Adică, ce am făcut și eu că știi că l-am mai ciondănit așa.

Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Când vorbeam eu cu tine a trecut președintele României. Și eu când am văzut că s-a uitat la mine și m-a salutat omul, m-am sculat de pe scaun și am dat mâna cu omul.

Am dat mâna cu el și el a spus: «Vă salut!». Și după aia eu am spus: «Domnule, iartă-mă! Iertați-mă». Dacă era altul, la câte am zis de el, trecea, se uita urât și pleca.

Un om cuminte, pe cuvânt! Dacă era Băsescu sau Iohannis nici nu mă mai băga în seamă. Și eu i-am zis: «Iertați-mă pentru câte v-am făcut»”, a povestit Becali, citat de .