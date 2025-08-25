Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, luni, că i se pare „absolut scandalos” faptul că unii furnizori de energie nu facturează acum, ca să prindă TVA-ul mărit. Grindeanu spune că i-a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan (PSD), ca vinovații să plătească. În opinia sa, problema ar trebui discutată în coaliție, dar și în CSAT.

Cuprins

Ce a spus Grindeanu despre TVA-ul mărit și facturile la energie

O altă controversă legată de facturile la energie, în contextul majorării TVA

Ce a spus Grindeanu despre TVA-ul mărit și facturile la energie

„Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut azi ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai susținut că, după discuțiile din coaliție, ministrul Bogdan Ivan trebuie să iasă să explice public măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

Întrebat dacă subiectul poate fi de competența CSAT, Grindeanu a răspuns: „Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuţie şi în CSAT”.

O altă controversă legată de facturile la energie, în contextul majorării TVA

În schimb, alți furnizori au trimis deja facturile la energie, iar acestea sunt de la 19 la 21%. Asta deși de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

„Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%. (…)

Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, aşa cum se propagǎ greşit în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni”, a explicat Alexandru Nazare, pe Facebook.