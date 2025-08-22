Românii au început să primească primele după eliminarea plafonării și după majorarea TVA. Mulți au de plătit dublu, iar unii chiar triplu. Legat de majorarea TVA și există o controversă, iar ministrul Energiei a cerut clarificări.

Ce spun românii despre noile facturi la curent

De ce deja e TVA mai mare pe facturile la energie

„Tocmai am primit-o dimineaţă. Azi noapte probabil. Şi este mult mai mare”, a spus o femeie.

După eliminarea plafonării, de la 68 de bani pe kWh, preţul s-a dublat sau chiar . Unii furnizori au tarife chiar și de peste 2 lei pe kWh.

„Preţul final e 1,52. Aşa scrie aici. Eu, de regulă, plăteam 35, până în 60 maxim. Şi acum am 140 aproape”, a susținut o femeie.

Facturile au fost umflate şi de TVA-ul majorat de la 19 la 21%. Asta deși TVA-ul a crescut de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, potrivit

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.