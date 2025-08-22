B1 Inregistrari!
Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 23:55
Românii au început să primească primele facturi la energie după eliminarea plafonării și după majorarea TVA. Mulți au de plătit dublu, iar unii chiar triplu. Legat de majorarea TVA și există o controversă, iar ministrul Energiei a cerut clarificări.

Ce spun românii despre noile facturi la curent

„Tocmai am primit-o dimineaţă. Azi noapte probabil. Şi este mult mai mare”, a spus o femeie.

După eliminarea plafonării, de la 68 de bani pe kWh, preţul s-a dublat sau chiar triplat. Unii furnizori au tarife chiar și de peste 2 lei pe kWh.

„Preţul final e 1,52. Aşa scrie aici. Eu, de regulă, plăteam 35, până în 60 maxim. Şi acum am 140 aproape”, a susținut o femeie.

De ce deja e TVA mai mare pe facturile la energie

Facturile au fost umflate şi de TVA-ul majorat de la 19 la 21%. Asta deși TVA-ul a crescut de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, potrivit Observator News.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

