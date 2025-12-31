B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Guvernul schimbă regulile concediilor medicale. Ce presupune noul mecanism de control. „O măsură halucinantă”

Guvernul schimbă regulile concediilor medicale. Ce presupune noul mecanism de control. „O măsură halucinantă”

Iulia Petcu
31 dec. 2025, 12:04
Guvernul schimbă regulile concediilor medicale. Ce presupune noul mecanism de control. „O măsură halucinantă”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce presupune noul mecanism de control al concediilor medicale
  2. Cum se modifică plata concediilor medicale din 2026
  3. De ce este contestată ordonanța

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă semnificativ modul de acordare și plată a concediilor medicale, introducând controale mai stricte și un nou mecanism financiar. Măsura, aplicabilă în perioada 2026–2027, a generat reacții dure din partea opoziției, care acuză Executivul că mută responsabilitatea pe umerii pacienților.

Ce presupune noul mecanism de control al concediilor medicale

Actul normativ stabilește un sistem de verificare derulat la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, axat pe legalitatea și temeinicia eliberării certificatelor medicale. Controlul poate fi declanșat atât din inițiativa autorităților, cât și la solicitarea angajatorilor, prin analiza documentelor medicale și a respectării condițiilor legale.

„Controlul se realizează la iniţiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puţin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condiţiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical şi a concordanţei acestora cu diagnosticul şi recomandările medicale”, arată sursa citată de Agerpres.

Cum se modifică plata concediilor medicale din 2026

Una dintre cele mai controversate schimbări este eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical, în perioada februarie 2026 – decembrie 2027. Potrivit ordonanței, angajatorul va plăti zilele 2–6, iar din ziua a șaptea indemnizația va fi suportată din bugetul FNUASS.

Guvernul Bolojan justifică măsura prin necesitatea combaterii concediilor medicale fictive. „Măsura legată de concediile medicale vizează ”concediile fictive””, precizează Alexandru Rogobete.

Executivul subliniază că, în urma verificărilor, dacă se constată că certificatul a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu va beneficia de indemnizația aferentă. De asemenea, pot fi sesizate structurile de expertizare a capacității de muncă și comisiile disciplinare ale Colegiului Medicilor, care pot aplica sancțiuni.

De ce este contestată ordonanța

Deputatul USR Emanuel Ungureanu critică dur decizia Guvernului, calificând-o drept „aberantă” și „halucinantă”, acuzând Executivul că pornește de la prezumția că românii mint atunci când se îmbolnăvesc.

”Mi se pare o măsură halucinantă. Toată lumea știe că de 22 de ani mă ocup de pacienți cu boli cronice. Mi se pare absolut aberantă și acea afirmație care nu este bazată pe nici un adevăr verificabil, că jumătate din certificatele de încadrare în handicap din România sunt false. Pe ce se bazează domnul Rogobete, pe ce se bazează unii funcționari ai statului, când fac afirmații fără dovezi?”, spune Ungureanu.

Parlamentarul USR consideră că sancționarea colectivă nu este o soluție și atrage atenția asupra rolului instituțiilor de control. ”Chestiunea asta, să dai o lege, pentru că unii s-ar putea să fure, pentru că unii s-ar putea să mintă, păi, de ce avem atâtea instituții de control, care ar trebui să meargă și să verifice care concedii sunt fictive și care nu sunt?”, afirmă Ungureanu, potrivit Ziare.com.

În opinia deputatului, noul cadru legal transmite un mesaj periculos, prin care pacienții sunt tratați apriori ca suspecți. Emanuel Ungureanu atrage atenția că ”nu poți să faci o normă, adică să presupui că românii in corpore mint atunci când se îmbolnăvesc”.



