Horațiu Potra, , nu și-a exprimat oficial intenția de a se preda autorităților române. Ministrul Justiției Radu Marinescu nu are informații despre o astfel de inițiativă.

, Radu Marinescu, a avut o intervenție la B1TV, în emisiunea Talk B1 moderată de Gabriela Mihai. El a făcut o serie de comentarii cu privire la ultimele informații legate de intențiile lui Horațiu Potra. Ministrul a precizat că nu există o prin care personajul respectiv să-și fi exprimat intenția de se preda.

„Până în momentul de față nu avem o confirmare oficială a acestei poziții a dlui Potra. Acest lucru nu înseamnă că intențiile sale nu sunt reale, Preocuparea noastră este ca România să facă toate demersurile pentru ca procedura de extrădare să aibă succes și să aducem aceste persoane în fața justiției din România”, a declarat Radu Marinescu la B1 TV.

Potrivit ministrului Justiției, în cazul în care Horațiu Potra a decis să se predea, este suficient să meargă la un judecător și să spună acest lucru. Apoi, conform procedurii, va fi preluat de polițiștii trimiși din România și adus în țară. El va fi prezentat în fața instanței pentru a fi judecat.

„Cred că foarte puțin, în condițiile în care se va confirma că poziția dânsului este de renunțare la a face opoziție. Asta înseamnă prezentarea în fața unui judecător și confirmarea acestei opțiuni. Apoi urmează să fie chemați polițiștii din România pentru a-I transporat în România. O astfel de opțiune, personală, care ține de dânsul reduce procedurile. Pe noi ne ineresează cala finalul acestor proceduri să se prezinte în fața justiției pentru ca aceasta să-și urmeze cursul cu toate garanțiile oferite de statul de drept”, a spus ministrul Justiției.

Mercenarul ar putea ajunge rapid în țară

Radu Marinescu a estimat că o astfel de opțiune ar reduce considerabil timpul alocat procedurilor de extrădare. Dacă Horațiu Potra va lua decizia să se predea, lucrurile se vor mișca mult mai repede, iar procesul își va urma cursul,

„Dacă această opțiune este reală, timpul de derulare a procedurii de extrădare se reduce semnificativ. Va fi o procedură simplificată deoarece nu există opoziție și atunci prezentarea dumnealui și a celor care sunt împreună cu dânsul în fața justiției din România va fi mai rapidă”, a precizat Marinescu.

Horațiu Potra intenționează să se predea

Avocatul mercenarului, Șerban Moga, a declarat că acesta, aflat în Dubai, ar intenționa să revină voluntar și să se predea . Horațiu Potra, care deține locuință și afaceri în Emiratele Arabe ar fi discutat cu autoritățile locale. În urma acestor discuții, el ar fi luat decizia să se predea autorităților române.

„Astăzi a discutat la nivelul procuraturii și a luat decizia oficială de a se întoarce. Mai multe detalii nu am libertatea să vă spun cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie”, a declarat avocatul la Antena 3.

Avocatul Moga a mai spus că acesta este dispus să vină în țară și să se apere în justiție. El a spus că Horațiu Potra are încredere în decizia instanțelor din România și crede că procesul va avea o finalitate corectă.

„Este dispus să vină în țară și să își caute dreptatea. Are încredere în justiție, are încredere că procesul va avea o finalitate corectă, că va reuși să-și dovedească nevinovăția în această situație și, bineînțeles, că se va supune…”, a mai spus avocatul.