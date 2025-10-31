B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României

Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României

Elena Boruz
31 oct. 2025, 08:38
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a declarat Ilie Bolojan despre demisie
  2. Ilie Bolojan: „O coaliție de patru partide nu e ușor de gestionat”

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații referitoare la o eventuală demisie din fruntea Guvernului. Prim-ministrul României a explicat că, atât timp cât se află în această funcție, este obligat să facă tot ce îi stă în putință, pentru ca țara să funcționeze cât mai bine.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre demisie

Bolojan a precizat că, momentan, nu se pune problema despre o eventuală demisie. Acesta a mărturisit că funcția pe care o deține vine la pachet cu faptul că sunt „momente în care trebuie să „te faci că nu vezi ce se întâmplă, tocmai pentru a nu potența conflictele”.

Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte”, a declarat Ilie Bolojan la Observator.

Ilie Bolojan: „O coaliție de patru partide nu e ușor de gestionat”

Șeful Executivului a mai spus că este destul de dificil de gestionat o coaliție formată din patru partide și că a încercat să facă tot ce i-a stat în putință pentru a evita eventualele conflicte. Potrivit acestuia, s-a gândit foarte mult la percepția celor care aleg să „ne împrumute”, astfel a ales calea „stabilității”.

„Faptul că avem o coaliție de patru partide care nu e ușor de gestionat, faptul că apar atacuri nu este de natură să creeze percepția de stabilitate, să creeze percepția de predictibilitate. Am încercat să evit conflictele, fiind conștient că acest aspect de stabilitate și predictibilitate contează foarte mult când cei care ne împrumută se gândesc la noi”.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Politică
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Politică
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Politică
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Politică
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Politică
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Ultima oră
09:18 - Radu Miruță vrea reguli clare pentru Airbnb și Booking. Ce taxe vor plăti proprietarii
09:15 - Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
09:07 - SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
08:38 - Regele Charles impune măsuri drastice împotriva prințului Andrew. Ce rol va mai avea în monarhia britanică
08:35 - A vrut să comemoreze victimele de la Colectiv, dar a primit o amendă uriașă pentru „depășirea orei de comemorare”. Momentul filmat, care a stârnit furie pe rețelele sociale (FOTO, VIDEO)
08:00 - Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
07:29 - Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
00:53 - Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
00:45 - Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
00:30 - O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia