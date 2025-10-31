Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații referitoare la o eventuală demisie din fruntea Guvernului. României a explicat că, atât timp cât se află în această funcție, este obligat să facă tot ce îi stă în putință, pentru ca țara să funcționeze cât mai bine.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre demisie

Bolojan a precizat că, momentan, nu se pune problema despre o eventuală demisie. Acesta a mărturisit că funcția pe care o deține vine la pachet cu faptul că sunt „momente în care trebuie să „te faci că nu vezi ce se întâmplă, tocmai pentru a nu potența conflictele”.

“Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte”, a declarat Ilie Bolojan la

Ilie Bolojan: „O coaliție de patru partide nu e ușor de gestionat”

Șeful Executivului a mai spus că este destul de dificil de gestionat o coaliție formată din patru partide și că a încercat să facă tot ce i-a stat în putință pentru a evita eventualele conflicte. Potrivit acestuia, s-a gândit foarte mult la percepția celor care aleg să „ne împrumute”, astfel a ales calea „stabilității”.

„Faptul că avem o coaliție de patru partide care nu e ușor de gestionat, faptul că apar atacuri nu este de natură să creeze percepția de stabilitate, să creeze percepția de predictibilitate. Am încercat să evit conflictele, fiind conștient că acest aspect de stabilitate și predictibilitate contează foarte mult când cei care ne împrumută se gândesc la noi”.