Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România. Premierul a explicat joi, la Observator, de ce au fost retrași din România o parte din soldații americani și cum au fost notificate autoritățile române.

Ce a spus premierul despre decizia retragerii trupelor americane din România

Întrebat ce le transmite românilor îngrijorați de plecarea unei părți din trupele americane, premierul a declarat că este vorba despre o decizie a Armatei Statelor Unite, aplicată la nivel european.

„Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv cele care sunt în România, Ungaria și Slovacia, a fost o decizie a Armatei Statelor Unite, pe care o respectăm”, a afirmat șeful Guvernului, la .

Când a fost anunțată România despre retragerea trupelor

Bolojan a afirmat că decizia a fost anunțată „în general”, adică se va face o reducere a acestor trupe în Europa, fără să se specifice exact de unde, ce și cum:

„Luni, practic, am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și am fost informați, practic, cu două zile înainte”.

Acesta a subliniat că nu au mai fost trimise noi rotații de trupe, dar baza militară rămâne activă, iar garanțiile de securitate oferite României rămân în vigoare:

“Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României, sunt în picioare.”, a declarat premierul.

De ce nu au fost anunțați românii mai devreme despre retragerea trupelor

Premierul a fost întrebat de ce nu i-a informat pe cetățenii români mai înainte. Bolojan a explicat că anunțul oficial trebuia să fie făcut mai întâi de către partea americană:

„Important este că țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea și ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. Suntem în situația în care, practic, negocierile sunt într-o fază avansată. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate, va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări pe care le vom prezenta Comisiei Europene în așa fel încât să facem ceea ce ține de noi în primul rând pentru apărarea țării noastre și, sigur, să colaborăm cu aliații noștri pentru ca toate planurile NATO care rămân în picioare să fie operaționale în anii următoare”, a mai declarat prim-ministrul.

De ce a fost chemat Ilie Bolojan să dea explicații în fața Parlamentului

Premierul Ilie Bolojan a fost chemat de PSD să dea explicaţii în faţa Parlamentului, luni, cu privire la retragerea trupelor americane din ţara noastră.

Pe de altă parte, președintele SUA, Donald Trump, le-a răspuns sec reporterilor, când a fost întrebat despre retragerea trupelor americane din România.

Reporter: Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?

Donald Trump: „Va trebui să întrebați…. (la Departamentul de Război – n.r.) Aș putea să vă spun și eu, dar nu este foarte importantă. Nu este mare lucru.”