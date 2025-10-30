B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”

Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”

Ana Maria
30 oct. 2025, 22:14
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: Am fost informați cu două zile înainte
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Ce a spus premierul despre decizia retragerii trupelor americane din România
  2. Când a fost anunțată România despre retragerea trupelor
  3. De ce nu au fost anunțați românii mai devreme despre retragerea trupelor
  4. De ce a fost chemat Ilie Bolojan să dea explicații în fața Parlamentului

Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România. Premierul a explicat joi, la Observator, de ce au fost retrași din România o parte din soldații americani și cum au fost notificate autoritățile române.

Ce a spus premierul despre decizia retragerii trupelor americane din România

Întrebat ce le transmite românilor îngrijorați de plecarea unei părți din trupele americane, premierul Ilie Bolojan a declarat că este vorba despre o decizie a Armatei Statelor Unite, aplicată la nivel european.

„Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv cele care sunt în România, Ungaria și Slovacia, a fost o decizie a Armatei Statelor Unite, pe care o respectăm”, a afirmat șeful Guvernului, la Antena 1.

Când a fost anunțată România despre retragerea trupelor

Bolojan a afirmat că decizia a fost anunțată „în general”, adică se va face o reducere a acestor trupe în Europa, fără să se specifice exact de unde, ce și cum:

„Luni, practic, am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și am fost informați, practic, cu două zile înainte”.

Acesta a subliniat că nu au mai fost trimise noi rotații de trupe, dar baza militară rămâne activă, iar garanțiile de securitate oferite României rămân în vigoare:

Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României, sunt în picioare.”, a declarat premierul.

De ce nu au fost anunțați românii mai devreme despre retragerea trupelor

Premierul a fost întrebat de ce nu i-a informat pe cetățenii români mai înainte. Bolojan a explicat că anunțul oficial trebuia să fie făcut mai întâi de către partea americană:

„Important este că țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea și ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. Suntem în situația în care, practic, negocierile sunt într-o fază avansată. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate, va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări pe care le vom prezenta Comisiei Europene în așa fel încât să facem ceea ce ține de noi în primul rând pentru apărarea țării noastre și, sigur, să colaborăm cu aliații noștri pentru ca toate planurile NATO care rămân în picioare să fie operaționale în anii următoare”, a mai declarat prim-ministrul.

De ce a fost chemat Ilie Bolojan să dea explicații în fața Parlamentului

Premierul Ilie Bolojan a fost chemat de PSD să dea explicaţii în faţa Parlamentului, luni, cu privire la retragerea trupelor americane din ţara noastră.

Pe de altă parte, președintele SUA, Donald Trump, le-a răspuns sec reporterilor, când a fost întrebat despre retragerea trupelor americane din România.

Reporter: Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?

Donald Trump: „Va trebui să întrebați…. (la Departamentul de Război – n.r.) Aș putea să vă spun și eu, dar nu este foarte importantă. Nu este mare lucru.”  

Tags:
Citește și...
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Politică
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Politică
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Politică
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)
Politică
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)
Cum a băgat Olguța Vasilescu spaima în Ilie Bolojan. „Oprim ședința, ne omoară Olguța!” (VIDEO)
Politică
Cum a băgat Olguța Vasilescu spaima în Ilie Bolojan. „Oprim ședința, ne omoară Olguța!” (VIDEO)
George Burcea a făcut un anunț surprinzător. Actorul intră în politică și vrea să devină primarul Capitalei: „De ce? Pentru că eu POT” (VIDEO)
Politică
George Burcea a făcut un anunț surprinzător. Actorul intră în politică și vrea să devină primarul Capitalei: „De ce? Pentru că eu POT” (VIDEO)
Analiza lui Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva”
Politică
Analiza lui Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva”
Ultima oră
22:11 - Sfântul Cuvios Cleopa este cinstit pe 30 octombrie. Cine a fost marele povățuitor de la Mănăstirea Sihăstria
22:04 - Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape
21:55 - Descoperire emoționantă pe o plajă din Australia. Ce povești ascund mesajele din sticlă trimise de soldați (GALERIE FOTO)
21:44 - Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
21:37 - Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret
20:53 - Trafic blocat pe Podul Prieteniei dintre România și Bulgaria. Ce alternative au conducătorii auto pe 4 noiembrie
20:53 - Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
20:50 - Cutremurată de lipsurile bătrânilor, Elena Merișoreanu a reacționat dur: „Ce-i asta? Nu vede nimeni că o duc rău?”
20:02 - Înaintea sărbătorilor de iarnă, prețul porcilor îi surprinde pe români. Cât trebuie să plătească pentru 100 de kilograme
19:54 - Un județ din România transformă gunoiul în energie electrică. Cât a costat proiectul și ce câștiguri anuale poate produce