Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. În această seară, de la ora 19:00, premierul va susține prima sa conferință oficială din anul 2026, la Palatul Victoria. Ultima sa apariție în fața jurnaliștilor a fost în decembrie anul trecut, pe 5 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră

Premierul a anunțat în conferința de presă care sunt prioritățile guvernului pentru acest an. El a declarat că urmează o perioadă de relansare economică. Premierul a enumerat printre priorități legea bugetului, pachetul de măsuri care vizează administația publică și pachetul de relansare economică.

„Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetară care au însemnat o perioadă dificil pentru mulți români și o contracție economică. Închidem aceste măsuri și vom lucra la măsurole care vor duce la relansarea economică. Înseamnă că vom avea un stat mai eficient, oportunități mai bune”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că în următoarea perioadă se lucrează la legea bugetului pe anul 2026, cu o țintă de deficit de 6,2% și o inflație de 4%. Proiectul va fi elaborat și finalizat până săptămâna viitoare, urmând să fie trimis în Parlament în jur de 20 februarie.

„În primul rând, lucrăm la bugetul pe 2026. Ținta de deficit e de 6,2%, ne propunem inflația la 4%. Săptămâna viitoare vom finaliza discuțiile, trimiterea la Parlament ne-o propunem în jurul datei de 20 februarie. Principalele provocări țin de deficit, absorbția de fonduri europene – se închide PNRR cu peste 10 miliarde euro de absorbit până în august”, a spus Bolojan.

Măsurile care vizează administrația

Premierul Ilie Bolojan a mai anunțat că, în paralele se lucrează și la pachetul privind administrația care a intrat pe circuitul de avizare. Legea va fi adoptată prin răspunderea guvernului în Parlament.

„În paralel, lucărm la pachetul de reformă a administrației. Acest proiect, amânat, a intrat în circuitul de avizare. Ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Recomandarea Ministerului Justiției e să angajăm răspunderea Guvernului pentru reforma în administrație”, a spus Bolojan

Această conferință vine pe fondul unor tensiuni politice tot mai mari, în special din partea PSD, care îi cere premierului să aprobe pachetul său de măsuri economice înainte de a susține reforma administrației publice.

Pe de altă parte, UDMR solicită premierului să revină asupra deciziei de creștere a taxelor și impozitelor locale, în ciuda acordului din coaliția guvernamentală. Totodată, formațiunea condusă de Kelemen Hunor critică eliminarea plății primei zile de concediu medical, decizie recentă a cabinetului Bolojan.

Cum afectează această situație adoptarea bugetului pe 2026

Guvernul se confruntă cu un blocaj în de stat pentru 2026, iar cel mai optimist scenariu indică o aprobare abia la finalul lunii februarie. PSD intenționează să profite de acest moment pentru a introduce și un „pachet de solidaritate”. Însă atât bugetul, cât și pachetul social nu pot fi aprobate fără susținerea reformei administrației, aflată încă în impas.

Ce noutăți sunt așteptate în domeniul Educației

O informație importantă care ar putea fi făcută publică în cadrul conferinței este legată de numele viitorului ministru al Educației. Potrivit , premierul îl susține pentru această funcție pe Daniel Breaz, rectorul Universității din Alba Iulia și fost ministru al Educației din partea PSD, care, ulterior, s-a alăturat PNL. Momentan, ministerul este condus interimar de Ilie Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan traversează o perioadă dificilă, marcată de tensiuni interne în coaliție și dificultăți în adoptarea bugetului pentru anul 2026. Divergențele dintre partidele de guvernare, cu PSD, PNL, USR și UDMR, pun presiune pe premier, iar reformele administrative rămân, astfel, un punct sensibil în negocieri.