Ilie Bolojan susține că pachetele privind administraţia trebuie rezolvate până la sfârşitul lunii noiembrie, la fel ca și legea pensiilor magistraților.

Ilie Bolojan și-a făcut agenda

Bugetul pentru anul viitor nu va putea fi construit pe baze sănătoase dacă nu sunt adoptate, înainte, pachetele privind administrația locală și centrală sau legea pensiilor magistraților. Este opinia premierului Ilie Bolojan. Potrivit spuselor sale, de implementarea acestor măsuri va depinde încadrarea în ținta de pentru 2026.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, deci să ne încadrăm într-o ţintă de buget care să se apropie de 6% pentru a recâştiga încrederea, în aşa fel încât să ne scădem dobânzile la care le împrumutăm”, a spus premierul.

Potrivit spuselor sale, dacă nu vor fi reduse, vor ajunge la aproximativ 60 de miliarde de lei. Este vorba despre 3% din PIB. Practic, arată premierul, jumătate din deficit este dat de costurile cu dobânzile.

„Dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci, din tot ce avem ca deficit, practic, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Premierul insistă să-i fie adoptate pachetele

Ilie Bolojan a subliniat că este obligatoriu ca aceste măsuri să fie adoptate. El insistă pe în administrația locală, deși acestea nu rezolvă problema risipei de bani publici. Concedierile colective ar trebui însoțite de măsuri de eficientizare și prioritizare a cheltuielilor publice la nivel local. De asemenea, administrația locală are nevoie de mecanisme de control și verificare pentru a opri risipa.

Altfel, după ce vor da oamenii afară, primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani pentru achiziții supraevaluate și pentru clientela de partid. Iar economiile la care face referire premierul nu vor exista.

„Am avansat în toată această perioadă, e adevărat că discuţiile s-au lungit că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că, în perioada următoare, vom ajunge la o soluţie, în aşa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administraţie adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administraţie, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare. Nu ne mai putem permite să finanţăm în măsura în care am finanţat până acum cheltuieli care nu se justifică, nici în administraţia centrală, nici în administraţia locală”, a adăugat prim-ministrul.

Ilie Bolojan stă cu ochii pe Curtea Constituțională

Premierul vrea să adopte măsurile care vizeză tot prin asumarea răspunderii, o procedură parlamentară rapidă. Astfel sunt ocolite dezbaterile pe articolele de lege și eventualele modificări, altfel decât îi convin.

„Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administraţie nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru că este un pachet complex, cu foarte multe propuneri, care dacă nu rămân într-o formă coerentă este afectată reforma în administraţie. El nu înseamnă doar reduceri de personal, înseamnă foarte multe alte lucruri: creşterea capacităţii administraţiei de a-şi încasa impozitele pe transferul de competenţe, de responsabilităţi, transformarea ei într-una eficientă în serviciul cetăţeanului”, a precizat Bolojan.

Conform șefului guvernului, o decizie privind modul în care va fi adoptat proiectul privind pensiile magistraţilor va fi luată într-o săptămână, maxim două. O decizie în acest sens, a confirmat premierul, va fi adoptată în coaliția de guvernare, de comun acord cu PSD și cu celelalte partide politice.