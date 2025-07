Ilie Bolojan, despre investiții: “Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35 % din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Am încercat să luăm decizii raționale. Acesta este adevărul” (VIDEO)

Premierul a declarat luni, în cadrul emisiunii News Pass, pe B1 TV, că bugetul național pentru este aproape în totalitate consumat. În primele șase luni, s-a cheltuit mai mult și s-au încasat mai puțini bani, ceea ce înseamnă că nu mai există fonduri suplimentare semnificative.

De asemenea, premierul a anunțat că proiectele de drumuri realizate în proporție de 80% vor continua.

Proiectele de apă, canalizare și gaz care sunt într-o fază de peste 40% (reprezentând 35% din proiectele Anghel Saligny) vor continua.

„Am procedat atât conform prevederilor legale”

Prioritizarea se bazează pe graficul de realizare, cu scopul de a finaliza ceea ce este aproape gata.

“Există un număr important de investiții începute pe bugetul național. Aceste investiții au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi în primele 6 luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțini bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla, practic, alocările care au fost consumate în primele 6-7 luni.

În această situație, făcând o analiză a ceea ce putem face în perioada următoare, am procedat atât conform prevederilor legale, care spun că atunci când nu mai ai sursă de finanțare notifici autoritățile și constructorii pentru ca să-și poată pune lucrările în siguranță, să nu se degradeze, ceea ce s-a făcut și, în același timp, făcând o analiză de capacitate de a mai, totuși, găsim niște finanțări din interiorul Ministerului Dezvoltării, prin care se derulează aceste proiecte, să putem continua proiectele care sunt într-un stadiu avansat de execuție și, la propunerea ministerului, s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri, care sunt într-o proporție de 80 % deja realizate să fie continuate, ca să putem finaliza ceva anul acesta, iar la componenta de apă, canalizare și gaz, cele care sunt într-o fază de peste 40 %. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35 % din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue”, a precizat prim-ministrul.

„De anul viitor, vor fi eșalonate aceste proiecte care sunt începute”

Bolojan a precizat că nu se pot continua toate proiectele la sumele contractate fără o eșalonare, iar afectarea deficitului nu este sustenabilă. Proiectele vor fi eșalonate pentru anul viitor, dar cu sume limitate, deoarece 2026 este un an crucial pentru închiderea finanțărilor din fonduri europene și PNRR.

După 2027-2028, bugetul pentru proiectele de tip Anghel Saligny ar putea crește din nou, a anunțat prim-ministrul.

“Deci am procedat atât legal, pentru că nu mai erau finanțări, dar și făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare. Cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina, le continuăm pe acelea. Ce vom face, indiferent cine este în guvernare, nu mai există posibilitatea să continue aceste proiecte la sumele care au fost contractate, fără să se gândească nimeni că era nevoie de o eșalonare. Și atunci, în a 2-a jumătate a anului, vom prioritiza aceste proiecte și până la final vom lua câteva decizii guvernamentale și în coaliție, care vor fi criteriile de prioritizare, funcție de domeniul în care sunt aceste proiecte, unele sunt pe drumuri, unele pe apă, altele pe canalizare, unele pe gaz, în funcție de stadiul acestor lucrări, dacă sunt mai avansate, dacă sunt mai reduse, în funcție posibil de cofinanțarea pe care o poate acorda o autoritate locală sau de alte mecanisme financiare, care țin însă de lucruri care nu ne afectează în continuare deficitul. Orice variante prin care afectăm deficitul, nu sunt sustenabile și atunci consider că am procedat corect atât din punct de vedere al prevederilor legale, dar și din punct de vedere al capacității de a asigura cel puțin o parte din finanțare pentru ca ele să continue.

De anul viitor, vor fi eșalonate aceste proiecte care sunt începute, dar cu siguranță nu cu o sumă foarte mare anul viitor, pentru că, așa cum știți, este anul în care e nevoie să închidem finanțările pe fonduri europene din PNRR. Și aceste finanțări intră o parte din ele tot la deficit. Prin urmare, trebuie să le închidem pe acestea. După ce se închid anul viitor, 2027-2028 sunt ani în care se poate crește din nou bugetul pe aceste proiecte de tip Anghel Saligny, pentru că și eu am fost ales local, știu ce înseamnă importanța proiectelor care ajung în comunitățile noastre, pentru că înseamnă un drum asfaltat, înseamnă poate o rețea de canalizare sau de apă, în care beneficiază oamenii.

Dar asta este situația și indiferent cine este în guvernare, nu poți să faci mult mai mult, pentru că la final ai sumele pe care le poți aloca, ai constrângerile care sunt date de realitățile economice în care am ajuns și ai niște nevoi care sunt mult mai mari decât aceste posibilități și decât constrângerile pe care le avem. Și atunci am încercat să luăm decizii raționale. Acesta este adevărul”, a explicat Bolojan.