Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”

Ilie Bolojan: „Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”

George Lupu
07 sept. 2025, 18:51
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a precizat duminică, la dezbaterea moțiunii de cenzură asupra Proiectului de lege privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, că Guvernul își dorește să determine companiile de stat să fie mai performante și mai responsabile:

Cuprins

  • Ce a spus premierul Ilie Bolohan, despre companiile de stat
  • Acuzații la adresa opoziției

Ce a spus premierul Ilie Bolojan, despre companiile de stat

“România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și rezultate concrete.

În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat.

Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm modul în care funcționează companiile publice. De aceea reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaloarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile. Este o viziune pe care o împărtășim cu UE și OECD, alături de care a fost contruit întregul cadru pentru funcționarea întreprinderilor publice”.

Acuzații la adresa opoziției

Premierul Ilie Bolojan a mai spus că opoziția încearcă să blocheze reformarea companiilor de stat:

“Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură, sunt însă surprins că sunt colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat și ar prefera să continue în unele locuri risipa și veniturile disproporționate.Aceasta este esența moțiunii de cenzură”.

Ilie Bolojan a mai precizat că semnatarii nu își dorsc reformarea companiilor de stat, nu aduc soluții și fac doar zgomot.

“Nu dorsc nici reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație, nici introducerea de criterii de performanță. Nu putem continua cu un stat slăbit, nici în interiorul companiilor”.

