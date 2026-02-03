B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026

Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026

Adrian A
03 feb. 2026, 11:37
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Cuprins
  1. Primarii nemulțumiți, la masă cu Bolojan
  2. Bolojan, amenințat cu greve în primării

Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria mai mulți primari din țară cu care a discutat despre reforma administrativă și despre bugetul pe 2026. Primarii i-au cerut socoteală lui Bolojan cu privire la cuantumul din taxe și impozite pe care guvernul vrea să le ia din bugetele primăriilor.

Primarii nemulțumiți, la masă cu Bolojan

Întâlnirea dintre premier și primari a avut loc înainte ca Guvernul să pună punct bugetului pentru acest an. Primarii vor să știe, clar, ce se va întâmpla cu banii colectați din taxe și impozite, dacă aceștia vor rămâne integral la bugetul local sau dacă o parte ar putea fi transferată și la bugetul național.

Problema ar fi legată în special de impozitul pe proprietate. După ce a majorat impozitul, premierul ar vrea ca banii să meargă la centru, însă s-a lovit de opoziția PSD-ului, dar și a unor primari din PNL sau USR.

Și nu e singura nemulțumire a primarilor. Mulți dintre ei au o problemă și cu reforma administrativă. Puși să reducă cheltuielile, edilii se văd nevoiți să dea oameni afară. Ceea ce îi pune într-o situație delicată, știut fiind faptul că multe dintre primăriile din teritoriu sunt mici sinecuri pentru rude și cunoștințe.

Bolojan, amenințat cu greve în primării

Între timp, angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe din România vor declanșa, pe 10 februarie, o grevă de avertisment. Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care reclamă măsuri considerate discriminatorii la adresa administrației publice locale.

“Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune.
Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit.
Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt „ale guvernului”, ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper.”, au transmis primarii de comune din România.

