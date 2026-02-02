Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe din România vor declanșa, pe 10 februarie, o grevă de avertisment, în intervalul orar 10.00-12.00. Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care reclamă măsuri considerate discriminatorii la adresa administrației publice locale.

Reprezentanții sindicali avertizează că protestul este un semnal de alarmă față de politicile guvernamentale din domeniul salarizării și finanțării autorităților locale.

Grevă de avertisment în primării. De ce protestează angajații

SCOR susține că actualele propuneri legislative ar adânci discrepanțele dintre comunitățile sărace și cele prospere. Sindicatul îl avertizează pe premierul că situația din administrația locală a devenit critică și transmite un mesaj dur: „Nu acceptăm să fim săracii administrației locale! Cerem respectarea Constituției!”.

Potrivit liderilor sindicali, aplicarea unor formule diferențiate de salarizare riscă să lovească în special în primăriile din mediul rural, unde resursele financiare sunt deja limitate.

Grevă de avertisment în primării. Ce reproșuri aduc sindicaliștii Guvernului

ceea ce numește „jumătatea de funcționar public” și „Meniul săracilor”, concepte care, în opinia sindicaliștilor, ar înlocui adoptarea legii salarizării asumate prin PNRR și ar reprezenta forme de discriminare instituționalizată.

“Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune.

Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit.

Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt „ale guvernului”, ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper.”, au transmis primarii de comune din România.

Ce se va întâmpla dacă Guvernul nu răspunde solicitărilor

Sindicatul a transmis deja o notificare oficială Executivului. Aceștia avertizează că lipsa consultărilor poate duce la declanșarea unei greve generale în administrația publică locală.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă emis de Sindicatul Național SCOR:

“Federația COLUMNA-SCOR a transmis Guvernului, Notificarea nr. 10 din 1 februarie 2026, cu privire la declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului, la nivelul sectorului de negociere colectivă Administrație Publică – acțiunea urmând să fie desfășurată preponderent la nivelul primăriilor de comune, cele mai grav afectate de măsurile legislative adoptate de către GUVERN.

În situația în care Guvernul nu ne va invita la consultări, așa cum este obligat prin lege să o facă, calendarul de organizare a grevei intră în linie dreptă și urmează:

GREVĂ DE AVERTISMENT: marți, 10 februarie 2026, orele 10.00-12.00, în timpul întâlnirii primului ministru și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului.

Data declanșării GREVEI GENERALE în Administrație Publică: este ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către MDLPA.”, se arată în .

Ce cer angajații primăriilor din țară

“Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la „jumătatea de funcționar public” sau „grila de salarizare pentru săraci”, vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari.”, se mai arată în comunicat.

Protestul ar putea afecta temporar activitatea instituțiilor publice locale, în special în mediul rural, acolo unde personalul este deja insuficient