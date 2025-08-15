Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Următoarele 6 luni vor fi cruciale. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid”

Premierul României, , a acordat un interviu publicației , în care a discutat despre economică critică în care ne aflăm.

Bolojan a avertizat că România s-ar putea confrunta cu un faliment, dacă Guvernul nu va reduce rapid deficitul bugetar.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat Bloomberg News, că vede următoarele șase luni ca fiind cruciale pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirii public tot mai mari a și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este, într-adevăr, foarte mare după ani de zile în care am înregistrat deficite mari”, a spus premierul României.

„Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău.”, a adăugat Bolojan.

Bloomberg mai scrie că Bolojan, în vârstă de 56 de ani, fost primar, și-a construit o reputație de reformist dur. El a preluat conducerea unei coaliții cvadrilaterale în contextul în care România se confruntă cu creșterea extremei drepte și încearcă să se redreseze după cea mai severă criză politică de la căderea comunismului.

Acum, Ilie Bolojan a devenit imaginea austerității și încearcă să-i convingă pe cetățeni și pe aliații politici că nu există altă cale decât reduceri de cheltuieli și luni de greutăți.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a crescut la peste 9% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Guvernul Bolojan a impus în iulie un pachet amplu de reduceri de cheltuieli și creșteri de impozite, în încercarea de a reduce acest deficit la sub 6% anul viitor, într-o încercare de a restabili încrederea investitorilor și de a menține fluxul de fonduri UE.

„Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid. Dacă primul set de măsuri fiscale nu va fi urmat de altele corective, vom reveni în punctul de plecare”, a sublinat premierul pentru sursa citată mai sus.

Primul moment cheie pentru Guvernul Bolojan va veni în octombrie, când UE va analiza planul României de reducere a deficitului.

Agențiile de evaluare a creditului urmăresc cu atenție situația. Bolojan a explicat că măsurile sunt necesare și pentru a preveni o potențială retrogradare a ratingului suveran la categoria „junk”.

S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut nivel de credit pentru investiții al țării, cu o perspectivă negativă, în timpul unei evaluări neprogramate la sfârșitul lunii iulie. Fitch Ratings ar putea evalua România vineri, în timp ce Moody’s Ratings este pregătită să evalueze în septembrie.

Totuși, Coaliţia rămâne instabilă, partenerii având opinii divergente, mai ales în privința politicii fiscale.

Aceste diviziuni au atins apogeul săptămâna aceasta din cauza unui al doilea pachet de austeritate. Social-democrații, cel mai mare partid din coaliție, au declarat că vor boicota viitoarele întâlniri ale coaliției, dacă guvernul nu va reduce pensiile speciale și nu va menține fondurile pentru o nouă autostradă și pentru un program local controversat.

Bolojan a justificat această poziție ca pe un pas către o alocare mai eficientă a resurselor, prioritizând proiectele regionale cu șanse reale de finalizare.

Este doar un indiciu al faptului că menținerea coaliției unite în mijlocul reformelor divizive va fi un echilibru dificil de atins de premier.

„Menținerea acestei coaliții unite până în 2028 și asigurarea stabilității guvernamentale reprezintă singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și apoi pentru a crea premisele unei redresări economice”, a declarat Bolojan, care conduce și Partidul Național Liberal.

„Este greu să te concentrezi pe dezvoltare când trebuie să stingi zilnic câte un incendiu”, a mai spus premierul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat săptămâna aceasta că țara trebuie să se pregătească pentru o potențială recesiune, deoarece Guvernul va trebui să reducă în continuare cheltuielile, inclusiv anumite investiții publice.

Bolojan susține creșterea TVA-ului și reducerea cheltuielilor pentru consum. Deși aceste măsuri vor încetini economia, el spune că alternativa ar fi fost un colaps total.

„Dacă nu am fi făcut-o, în loc de o încetinire, am fi avut un colaps total mai devreme sau mai târziu”, a spus el.

O parte din planul Guvernului pentru reducerea poverii fiscale și stimularea investițiilor presupune autorizarea companiilor de stat să strângă fonduri pentru modernizarea bursei de valori, spune Bolojan.

Pregătirile pentru vânzarea de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturile București și furnizorii de energie vor începe în acest an și ar putea avea loc și din 2026, potrivit premierului.

Până când aceste planuri vor avea succes, mesajul lui Bolojan este clar: cetățenii trebuie să strângă cureaua. El a spus că e hotărât să implementeze reformele care au fost amânate timp de decenii întregi, indiferent de costul personal și politic.

„Când sunt vești bune, mulți politicieni vor să le prezinte, dar când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân”, a concluzionat Ilie Bolojan.