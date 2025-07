Ilie Bolojan, votat președinte al PNL în cadrul congresului. Cine sunt prim-vicepreședinții (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a devenit, sâmbătă, președintele plin al PNL, în cadrul unui . Bolojan a fost singurul candidat. Tot la acest eveniment au fost votați și noii prim-vicepreședinți ai formațiunii.

Noua conducere a PNL

Ilie Bolojan a fost ales președintele PNL cu 976 de voturi, iar pentru funcțiile de prim-vicepreședinți au fost aleși Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Ciprian Ciucu.

Pentru cele patru poziții de prim-vicepreședinți, au fost înregistrați opt candidați, iar rezultatele votului au fost următoarele:

* Cătălin Predoiu – 800 voturi

* Adrian Veștea – 694 voturi

* Ciprian Ciucu – 584 voturi

* Nicoleta Pauliuc – 570 voturi

* Valeriu Iftime – 439 voturi

* Alin Tișe – 418 voturi

* Florin Roman – 364 voturi

* Mircea Minea – 94 voturi

Ciprian Dobre e noul președinte al Curții de Arbitraj, iar Virgil Guran va conduce Comisia Națională de Revizie și Cenzori.

Tot în cadrul Congresului a avut loc și validarea vicepreședinților regionali, care devin membri ai Biroului Executiv Național. În acest caz, votul a fost deschis. Candidații validați sunt:

* Alexandru Muraru – Regiunea Nord-Est

* Alexandru Popa – Regiunea Sud-Est

* Toma Petcu – Regiunea Sud Muntenia

* Gigel Știrbu – Regiunea Sud-Vest Oltenia

* Gheorghe Falcă – Regiunea Vest

* Florin Birta – Regiunea Nord-Vest

* Ion Dumitrel – Regiunea Centru

* Hubert Thuma – Regiunea București-Ilfov

Votul a fost secret.

Discursul lui Bolojan la congres

„Știți cum am terminat alegerile. Nu am obținut rezultatele pe care ni le-am dorit, ca urmare a erodării de la guvernare și a greșelilor făcute în timp. Acesta este adevărul. Suntem astăzi într-unul din momentele importante ale PNL în existența sa de după 1989 și avem varianta să ne mulțumim cu supraviețuirea politică, pe care eu nu o susțin, sau ne vom reinventa pentru a răspunde așteptărilor românilor, în așa fel încât să fim un factor de modernizare pentru țara noastră. (…) Cu bune și cu mai puțin bune, PNL a demonstrat de-a lungul timpului că nu fuge de responsabilitate, că are aleși locali care performează, dar la centru mai e mult de îmbunătățit, în așa fel încât să ajungem la nivelul aleșilor noștri”, Ilie Bolojan, în cadrul congresului.

Președintele Nicușor Dan, prezent la congresul PNL

De la eveniment , dar au venit cei de la USR, UDMR și… președintele Nicușor Dan.

„Vreau să vă transmit convingerea mea că România are un viitor nu peste 20-30 de ani, ci peste doi-trei ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta de corecție. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine la sfârșitul anului viitor, deci România are viitor și într-un timp tangibil.

E foarte important că PNL și-a asumat guvernarea. Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate, pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta și sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile acestea”, președintele Nicușor Dan, la congresul PNL.