Analiza lui Chireac după congresul PNL: Atmosfera e una între priveghi și înmormântare / USR călărește toată România / AUR poate să aibă și 114%, tot degeaba / Statul i-a pus pe români în genunchi. Sigur intrăm în recesiune (VIDEO)

Analistul politic Bogdan Chirieac s-a arătat extrem de dezamăgit de ce a văzut la congresul PNL de sâmbătă. Dincolo de organizarea extrem de proastă, Chirieac a remarcat faptul că PNL-iștii s-au îndepărtat de valorile liberale care i-au consacrat, nu discută constructiv despre cum trebuie rezolvate problemele țării și cumva plutesc în derivă.

Cât despre premierul Ilie Bolojan, Chirieac a spus că acesta are susținerea doar a unei minorități din PNL, deși chiar la acest congres a fost ales președinte plin al partidului.

Analistul politic a mai susținut că AUR degeaba are 40% în sondaje, pentru că n-are niciun plan economic, nimic, iar despre USR-iști a spus că acum ei „călăresc” toată România, deși au doar 12% în Parlament, și că sunt singurii care chiar îl susțin pe premierul Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Irina Petraru pe B1 TV.

Chirieac, despre „proasta organizare” a congresului PNL

„Doamnă, mi-e teamă să nu fiu prea pesimist… Deși vorbim despre partidul cu cea mai mare vechime din Europa, PNL, care e strâns legat de istoria națională a țării noastre, atmosfera aici e una între priveghi și înmormântare. Rar am asistat la un congres mai prost organizat din toate punctele de vedere, de la sonorizarea mizerabilă a sălii la reflectoarele de pe scenă îndreptate către sală, în așa fel încât vorbitorii nu puteau fi distinși prea bine de auditoriu, până la chestiuni de organizare, acces în sală sau faptul că s-a terminat apa plată care-i pe bani – costă cât la aeroport, 10 lei sticla – și aici e vorba de mii de oameni într-o căldură sufocantă, deși afară temperatura e în regulă.

Mă întreb: dacă nu poți organiza în condiții cât de cât în regulă un congres, cum reformezi statul putred?

Mai departe: PSD, principalul partener în coaliție a PNL, Nu știu ce înseamnă asta, dar nu cred că înseamnă ceva de bine. Au fost USR, UDMR minoritățile alta decât cea maghiară.

Mai departe: există un spectru al USR. Am vorbit cu oameni de mare nădejde din PNL. Știți că PNL are mulți oameni foarte buni care s-au distins de-a lungul timpului – cum e ministrul Predoiu sau primari, cum e Boc și nu numai – în toate zonele, la firul ierbii, sunt semne de întrebare legate de direcția PNL. Câtă vreme politica PNL e majorarea de taxe și impozite pentru mediul privat, în condiție în care Bulgaria – țară euro, ca să ne înțelegem cu ce avem de-a face – are 10% impozit pe profit și 5% pe dividende și România vine cu 16 și 16%, te întrebi unde se duce capitalul…. Ei, nu văd acest filon al liberalismului, al libertății economice și individuale în discursurile de aici”, a declarat analistul politic, pentru B1 TV.

Chirieac s-a arătat apoi deranjat că acum, pentru șefia partidului, a fost doar un candidat – Ilie Bolojan: „PNL e un partid liber, fir-ar să fie!!”.

De asemenea, acesta a reproșat faptul că toți candidații pentru funcțiile de vicepreședinte sunt bărbați: „Nu va fi nicio femei în conducerea superioară a partidului?”. Ce-i drept, Nicoleta Pauliuc și-a depus candidatura, dar la congres n-a dat niciun semn…

Cât despre creșterea AUR în sondaje, analistul a afirmat că partidul poate că aibă 114% în sondaje că tot degeaba, căci nu e o soluție, n-a venit cu nicio alternativă, niciun program economic.

Chirieac: USR „călărește” România

„Mi-e teamă și e ca o fantomă deasupra acestui congres spectrul USR-ului, să știți. Lumea se întreabă: noi vom înghite USR sau USR ne înghite pe noi? Aici, de la acest congres, nu pot să dau un răspuns, dar mi-e teamă că USR e în avantaj acum”, a continuat acesta.

Bogdan Chirieac a mai afirmat că USR „călărește” acum toată țara: „Președintele e de acolo, premierul e trei sferturi USR-ist, miniștrii importanți sunt USR. Cu 12%, ei călăresc România acum, dar nu toți PNL-iștii sunt trotinetiști. PNL are pedigri, are doctrină, problema e că nu și-o aplică”.

Potrivit acestuia, cu măsurile luate de Guvern sigur vom intra în recesiune și vom avea și criză economică. Deci se vor suprapune criza economică peste cea bugetară, pe care deja o avem.

Chirieac: Dacă PNL nu se trezește….

„Deci PNL, dacă nu se trezește în sensul întoarcerii la corect Bolojan, la valorile care l-au consacrat, să știți că situația nu va fi bună pentru principalul partid de dreapta. Poate, însă, că dacă PNL continuă căderea, că e în cădere clară, un alt partid de dreapta se va ridica. Dar de dreapta nu de extremă stânga, cum sunt ai mei de la USR. De dreaptă autentică! Nu știu cine poate fi, dacă se va crea, dacă va fi o aripioară în PNL. Totuși, PNL e un brand extrem de puternic, cum e PSD. Deci, totuși, e greu să cred că va dispărea, dar PNL a mai luat în istorie un scor cu o singură cifră. Dacă se va repeta, nu va fi bine pentru România. (…)

Deci e și o atmosferă de provincialism la un partid cu vocație certă europeană. Poate e viziunea foarte strictă a dlui Bolojan și ei s-au pliat pe ea, dar n-au văzut pe nimeni râzând la acest congres. Nu să râzi ca prostul singur, firește, dar să fii plin de încredere că o să reușim”, a mai declarat Bogdan Chireac.

Totodată, acesta a ținut să precizeze că „statul actual a pus România și pe români în genunchi” și că în lui Bolojan „în afară de ai mei de la USR, nu văd pe nimeni să-l sprijine; aici, în PNL, cred că e o minoritate care-l sprijină pe Bolojan”.