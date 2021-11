Impozitarea marilor averi. Sorin Grindeanu: E o intenție pe care o vom detalia. Nu s-a discutat încă despre cote

Sorin Grindeanu a declarat miercuri după o nouă rundă de consultări cu PNL că PSD continuă să susțină impozitare marilor averi pentru a crește veniturile statului, astfel încât să poată fi pus eîn practică măsuri sociale precum creșterea pensiilor și alocațiilor:

„A rămas ca în discuțiile ulterioare să detaliem aceste puncte. Noi am prezentat soluțiile în mare fără a vorbi de cote. În primul rând ele continuă pe domenii de activitate”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că PSD susține os erie de măsuri sociale precum creșterea punctului de pensie și dublarea alocațiilor. Pentru toate acestea PSD a venit cu propuneri pentru creșterea veniturilor statului:

„Astăzi a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățenii. Vedem cum scade nivelul de trai al românilor iar noi vrem să venim cu venituri în plus.

Sigur că ne dorim să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului. Prima opțiune este cea legată d etaxarea luului. Aicea este un lucru pe care nu îl inventăm noi. Vrei iaht? Plătești în plus. E o intenție pe care noi am declarat-o astăzi urmând să o detaliem.

Știm că România are cea mai mică rată de colectare la nivelul UE. Este un luccru pe care e necesar să le corectăm.

De asemenea este nevoie de un efort pentru combaterea evaziunii fiscale.

Nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și contrucții. Impactul acestor ramuri ar fi unul care nu ar da cu plus. unt câteva intenții pentru a crește veniturile statului”, a spus Sorin Grindeanu.