Impozitul pe proprietate se schimbă! Trecerea la un sistem de taxare bazat pe impozit pe proprietate valoare de piață nu va duce automat la creșteri pentru români, susține premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului afirmă că autoritățile locale vor avea posibilitatea să ajusteze procentele aplicate, astfel încât impactul asupra contribuabililor să fie unul controlat.

„Această valoare de piaţă este în curs de stabilire pe baza tranzacţiilor care se fac în toată ţara„, a afirmat prim-ministrul, potrivit .

Impozitul pe proprietate se schimbă! Cum va fi calculată valoarea de piață a imobilelor

Premierul a explicat că evaluarea proprietăților se face pe baza tranzacțiilor reale de pe piața imobiliară, iar sistemul urmează să fie aplicat de la finalul acestui an. Oficialul subliniază că nu este vorba despre o scumpire automată, ci despre o perioadă de ajustare.

„Avem un angajament să aplicăm de la finalul acestui an o cotă procentuală pe valoarea de piaţă a imobilelor. Această valoare de piaţă este în curs de stabilire pe baza tranzacţiilor care se fac în toată ţara. Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localităţile va putea fi reglat de la fiecare localitate. Dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plăteşte anul acesta. Şi, practic, ăsta este un an de tranziţie, dar nu mai puteam să mergem în această formulă. Iar acum avem două posibilităţi.”, a explicat premierul.

De ce nu pot fi stabilite reguli identice pentru toate localitățile

Ilie Bolojan a atras atenția că impozitele locale nu pot fi calculate după o rețetă unică, deoarece fiecare comunitate are particularitățile ei. Diferențele dintre municipii, orașe și comune, dar și zonele în care se află imobilele, influențează nivelul taxelor.

„Facem o analiză în momentul de faţă să vedem care este impactul, unde sunt problemele, şi trebuie să luăm nişte decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administraţia locală depind de mai mulţi factori, care sunt foarte diferiţi şi nu pot fi integraţi într-o formulă simplistă, pentru că depind de rangul localităţii – dacă eşti municipiu, dacă eşti oraş – depind de zonare, depind de tipul de casă, din ce-i construită.„, a spus Bolojan, la Digi24.

Impozitul pe proprietate se schimbă! De ce au nevoie primăriile de mai mulți bani din taxe locale

Premierul a comparat situația României cu cea din alte state europene, unde taxele locale acoperă cea mai mare parte a cheltuielilor administrațiilor. În România, însă, sunt mult mai limitate.

Bolojan a explicat că, în prezent, veniturile proprii ale autorităților locale acoperă doar aproximativ un sfert din cheltuielile de personal, restul fiind completat din bugetul central.

Cine a fost cel mai afectat de modificările recente ale impozitelor

Premierul a recunoscut că anumite categorii de proprietari au resimțit mai puternic schimbările din ultimii ani, în special cei care locuiesc în clădiri vechi sau în zone istorice.

„Sunt câteva zone, în special cei care locuiesc în imobile vechi de peste 50 de ani până la 100 de ani, zone de case vechi, zone istorice şi aşa mai departe, acolo impactul a fost mult mai mare pentru că s-a suprapus o majorare de impozit cu o scutire de facilitate. De asemenea, avem situaţii în care, de exemplu, unele primării au majorat mult mai mult impozitele pe maşini faţă de limita pe care a stabilit-o Guvernul, crezând poate că vor încasa mai mulţi bani sau şi-au stabilit politicile locale.

Problema pe care o au, după ce au apărut nemulţumirile cetăţenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislaţia actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea naţională„, a mai adăugat premierul.

Ce legătură au protestele din Harghita și Covasna cu majorările de taxe

Întrebat despre protestele apărute în unele județe, Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nemulțumirile nu țin doar de impozite, ci și de contextul social și politic din anumite zone.

„Am înţeles că creşterea de impozite pe maşini a fost mult mai mare decât cea minimă stabilită prin lege şi e posibil să fie şi alte aspecte care ţin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate. (…) E posibil să existe şi datorită mizelor politice şi ştiţi, atunci când sunt tot felul de poziţionări şi de campanii, în general, lucrurile se pot prezenta într-o formulă sau alta. (…) În mod cert însă, creşterea de impozite nu este un lucru pe care îl aplaudă oamenii, aceasta este o realitate„, a mai precizat premierul.