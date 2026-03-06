Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Washington cu secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, într-o discuție dedicată cooperării bilaterale în domeniul securității. Întâlnirea a avut loc într-un moment delicat pentru administrația americană, Donald Trump anunțând ulterior destituirea oficialei americane.

Discuțiile au vizat consolidarea colaborării dintre România și Statele Unite în domenii sensibile, precum securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și gestionarea fluxurilor de migrație.

Ce teme de securitate au discutat România și SUA

În timpul întrevederii, cei doi oficiali au analizat principalele direcții de cooperare dintre din România și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) din Statele Unite.

Agenda discuțiilor a inclus gestionarea fenomenului migrației, protecția frontierelor și combaterea amenințărilor emergente, în special a celor asociate criminalității transfrontaliere și rețelelor infracționale internaționale.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au evidențiat și rolul important al Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură dezvoltată în parteneriat cu autoritățile americane. Această unitate este considerată un centru regional unic, oferind sprijin operațional pentru mai multe state din regiune, inclusiv pentru țările din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ce proiecte comune au fost prezentate de partea română

În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat programele tehnologice și operaționale dezvoltate de România în cooperare cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Printre acestea se numără Enhanced Border Security Partnership și programul Automated Targeting System – Global, instrumente concepute pentru identificarea rapidă a riscurilor și prevenirea amenințărilor de securitate.

Autoritățile române au subliniat că România se numără printre puținele state care au implementat deja sistemul EBSP, considerat un instrument esențial pentru monitorizarea riscurilor la frontieră.

În același context, oficialul român a propus consolidarea prezenței reprezentanților americani în cadrul unității operative de la București, idee care a fost primită cu interes de partea americană.

Ce s-a discutat despre programul Visa Waiver

Un alt subiect abordat în discuțiile dintre cei doi oficiali a fost includerea României în Programul Visa Waiver, temă considerată de interes major pentru opinia publică din țară.

„Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect”, se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.



De ce a fost demisă Kristi Noem după această întâlnire

La scurt timp după întâlnirea cu oficialul român, președintele Donald Trump a anunțat că a decis destituirea lui din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă.

Potrivit presei internaționale, mandatul acesteia fusese marcat de controverse legate de politicile privind imigrația și de acuzații privind abuzuri ale agenților federali. Situația s-a tensionat după un incident petrecut la Minneapolis, unde doi cetățeni americani au fost uciși de agenți ai poliției de imigrație ICE, eveniment care a amplificat criticile politice.

După destituire, Kristi Noem urmează să fie numită emisar special pentru America Latină, iar funcția de la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă va fi preluată de senatorul republican Markwayne Mullin începând cu 31 martie.





