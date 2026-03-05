Kristi Noem, controversata șefă a (DHS), a fost destituită de Donald Trump. Ea va fi trimisă, ca emisar special, să reprezinte interesele actualei adminisrații în America Latină.

Kristi Noem a fost destituită

a anunţat că a destituit-o pe șefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). El a făcut anunțul pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Kristi Noem a fost responsabilă cu politicile pivind imigrația. De-a lungul scurtului său mandat, a fost acuzată de nenumărate abuzuri și ilegalități. Povestea a culminat cu uciderea a doi cetățeni americani, de către agenții ICE, transmit Reuters, AFP şi DPA.

Noem, care va reprezenta administrația Trump ca emisar special în America Latină, va fi înlocuită de la 31 martie de senatorul republican Markwayne Mullin.

Potrivit presei americane, Trump, care a lăudat „spectaculoasele rezultate” obţinute de Noem, ar fi fost convins de audierile tensionate din . Șefa DHS nu a avut o prestație mulțumitoare în contextul acuzațiilor legate de moartea, în ianuarie, la Minneapolis a doi cetățeni americani. Aceștia au fost uciși de poliția imigrației, ICE.

Trump ar fi fost iritat că Noem a dat asigurări în faţa comisiilor Congresului că a obţinut aprobarea sa pentru o campanie publicitară de 220 de milioane de dolari. Această campanie era menită să încurajeze imigranţii să se întoarcă în ţările lor de origine fără a aştepta să fie deportaţi. Campania a fost centrată pe imaginea sa, prezentând-o inclusiv în timp ce călărea în faţa emblematicului munte Rushmore, în Dakota de Sud, statul ei natal.

Un contract atribuit în condiții suspecte

În Congres, Kristi Noem a fost chestionată mai ales cu privire la condiţiile în care a atribuit acest contract de publicitate. De asemenea, i s-a reproșat afirmațiile nefondate despre cele două persoane ucise de agenții ICE. Cei doi au fost catalogați drept „terorişti interni”. Invitată să îşi ceară scuze familiilor celor doi şi să îşi retragă afirmaţiile, Noem s-a limitat la a prezenta „condoleanţe” familiilor. Ea a negat că i-ar fi numit teroriști.

„Agenţii DHS au semănat haos în oraşele noastre. Patrulează străzile în echipament paramilitar şi arestează şi reţin oameni pe baza culorii pielii, a accentului şi a limbii pe care o vorbesc”, a acuzat senatorul democrat Dick Durbin.

Fapt rar în administrația Trump. Noem s-a confruntat cu critici din partea mai multor parlamentari republicani. Unii dintre aceștia, chiar susținători ai lui Donald Trump i-au cerut demisia.

„Cum vă împăcaţi îngrijorarea privind risipa, pe care o împărtăşesc, cu faptul că aţi cheltuit 220 de milioane de dolari pe reclame de televiziune în care apăreţi atât de proeminent?”, a întrebat-o senatorul republican John Kennedy.

Kristi Noem, desființată în Congres

În fața comisiilor, șefa a încercat să-și justifice campania publicitară spunând că a fost eficientă. Acest lucru i-a adus o replică lui Kristi Noem din partea acuzatorilor săi. Aceștia i-au reproșat că nu a făcut decât să-și promoveze imaginea din banii contribuabililor americani.

„Eficientă pentru notorietatea dumneavoastră”, i-a replicat senatorul John Kennedy

Departamentul pentru Securitate Internă a rămas fără fonduri, de la mijlocul lunii februarie, deoarece democraţii cer o revizuire completă a practicilor agenţilor federali. Posibil ca demiterea controversatei Noem să fie tocmai o încercare a administrației Trump de a debloca situația.

Donald Trump a făcut din lupta împotriva o prioritate absolută. În mai multe discursuri a făcut referire la „invazia” Statelor Unite de către „infractori străini”. Administrația sa echivalează criminalitatea cu imigraţia ilegală şi asigură că îi vizează pe „cei mai răi dintre cei mai răi”. În realitate, victimele sunt, în principal oameni simpli care nu se pot apăra.