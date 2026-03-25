Ana Maria
25 mart. 2026, 16:01
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Există negocieri între AUR și PNL pentru formarea unui nou guvern?
  2. Intră AUR la guvernare? Ce spune Peiu despre presupusele înțelegeri politice
  3. De unde au apărut zvonurile privind negocierile

Intră AUR la guvernare? Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, respinge categoric informațiile apărute în spațiul public privind posibile negocieri cu PNL pentru susținerea unui guvern liberal.

Declarația vine în contextul tensiunilor politice generate de scenariul unei eventuale ieșiri a PSD de la guvernare.

Există negocieri între AUR și PNL pentru formarea unui nou guvern?

Liderul AUR susține că nu au existat discuții cu niciun partid din actuala coaliție, nici la nivel oficial, nici informal.

Nu avem nicio discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern cu nici unul din partidele din coaliție, nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nicio discuție, nici George Simion nu a vorbit cu Ilie Bolojan, nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a declarat Peiu pentru G4Media.

Intră AUR la guvernare? Ce spune Peiu despre presupusele înțelegeri politice

Petrișor Peiu afirmă că partidul său nu are nicio intenție de a intra într-o alianță cu formațiunile aflate în prezent la guvernare.

Așa cum am fost acuzați că avem o înțelegere cu PSD până acum o săptămână, acum suntem acuzați că avem o înțelegere cu PNL. Nu există nicio înțelegere. AUR nu vrea să facă niciun guvern cu vreun partid din actuala coaliție până la următoarele alegeri”, a mai precizat Petrișor Peiu.

De unde au apărut zvonurile privind negocierile

Reprezentantul AUR susține că informațiile privind o posibilă colaborare politică ar fi fost lansate în spațiul public de PSD, în contextul conflictelor dintre partidele aflate la guvernare.

Tot ce vedeți acum sunt mesaje răspândite de PSD ca să justifice lupta lor cu liberalii”, a mai declarat numărul 2 din AUR.

Declarațiile lui Petrișor Peiu vin după ce mai mulți lideri PSD au lansat critici la adresa PNL, invocând o presupusă apropiere de AUR în perspectiva unei noi formule guvernamentale. În acest context tensionat, AUR respinge orice implicare în negocieri și susține că nu va susține niciun guvern format de actuala coaliție.

PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!". Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
16:30 - Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:18 - Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
15:53 - Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
15:29 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)