Intră AUR la guvernare? Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, respinge categoric informațiile apărute în spațiul public privind posibile negocieri cu PNL pentru susținerea unui guvern liberal.

Declarația vine în contextul tensiunilor politice generate de scenariul unei eventuale ieșiri a PSD de la guvernare.

Există negocieri între AUR și PNL pentru formarea unui nou guvern?

Liderul AUR susține că nu au existat discuții cu niciun partid din actuala coaliție, nici la nivel oficial, nici informal.

”Nu avem nicio discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern cu nici unul din partidele din coaliție, nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nicio discuție, nici George Simion nu a vorbit cu , nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a declarat Peiu pentru .

Intră AUR la guvernare? Ce spune Peiu despre presupusele înțelegeri politice

Petrișor Peiu afirmă că partidul său nu are nicio intenție de a intra într-o alianță cu formațiunile aflate în prezent la guvernare.

„Așa cum am fost acuzați că avem o înțelegere cu PSD până acum o săptămână, acum suntem acuzați că avem o înțelegere cu PNL. Nu există nicio înțelegere. AUR nu vrea să facă niciun guvern cu vreun partid din actuala coaliție până la următoarele alegeri”, a mai precizat Petrișor Peiu.

De unde au apărut zvonurile privind negocierile

Reprezentantul AUR susține că informațiile privind o posibilă colaborare politică ar fi fost lansate în spațiul public de PSD, în contextul conflictelor dintre partidele aflate la guvernare.

”Tot ce vedeți acum sunt mesaje răspândite de PSD ca să justifice lupta lor cu liberalii”, a mai declarat numărul 2 din AUR.

Declarațiile lui Petrișor Peiu vin după ce mai mulți lideri PSD au lansat critici la adresa PNL, invocând o presupusă apropiere de AUR în perspectiva unei noi formule guvernamentale. În acest context tensionat, AUR respinge orice implicare în negocieri și susține că nu va susține niciun guvern format de actuala coaliție.