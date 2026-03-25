Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și-au împărțit plaja publică pe care aleargă. Social-democrații merg pe mâna clasei muncitoare, sau mai puțin muncitoare, dacă vorbim de bugetari, iar liberalii, cu prim-ministrul în frunte, se apleacă spre dorințele patronatelor.

Ordonanța după Grindeanu

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu sindicaliștii și merge pe mâna măsurilor care se văd imediat și care impresionează populația. Reducerea taxelor pe combustibili. TVA, accize, ce-o fi. Dar să se reducă. E adevărat că toată lumea cu ceva cunoștințe în economie arată că reducerea fiscalității ar fi o mare gură de oxigen pentru românii care oftează când văd prețurile la pompă.

”Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri.”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament, după .

Despre anunţul Guvernului, că toate încasările suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scutirii carburanţilor, nu vor rămâne la buget, vor fi introduse într-o schemă de finanţare menită să atenuze impactul creşterii preţurilor, Grindeanu a arătat că ”lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”.

”Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu Ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă.

E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, Ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, evident, dinspre Finanţe, ceea ce a spus guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine. Lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”, a subliniat liderul PSD.

Ordonanța după Bolojan

Ilie Bolojan ase ferește din greu să reducă vreo taxă. Un suporter înfocat al tăierilor, dar de salarii și venituri ale românilor, Bolojan spune stop când vine vorba să taie din ce primește statul. Și tot caută tot felul de subterfugii. Și ne anunță că se lucrează.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României.”, a precizat .

Și se plânge că deja s-au cheltuit un miliard de lei.

„Șeful Executivului a menționat că pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, Guvernul a prelungit schemele de sprijin și, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părți din acciza la carburant. Impactul aplicării celor două scheme de sprijin, al căror efecte indirecte vin și în sprijinul cetățenilor, este de peste 1 miliard de lei.

Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții.”, mai arată comunicatul dat de Guvern în numele lui Ilie Bolojan.