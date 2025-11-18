Portul Giurgiulești din a fost achiziționat de România, în urma unei tranzacții care s-ar fi perfectat recent. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a prezentat informația privind această într-o postare pe Facebook în contextul unei întâlniri cu . Cei doi s-au întâlnit la Bruxelles, unde șeful guvernului de la Chișinău se află în vizită oficială. Europarlamentarul român a afirmat că una dintre cele mai mari provocări ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este cea economică.

El se arată încrezător în nominalizarea lui Alexandru Munteanu și în guvernul pe care l-a constituit la Chișinău. Având în vedere experiența sa de manager internațional, noul premier poate aduce investiții în Republica Moldova.

„Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, un manager internațional cu multă experiență, cam la această întrebare oferă răspuns: Cum aducem investiții serioase în Republica Moldova? Cum creștem nivelul de trai al oamenilor?”, a transmis Nicu Ștefănuță pe Facebook.

Europarlamentarul a anunțat, în acest context, că România a achiziționat Portul Giurgiulești, o , dat fiind că este vorba despre o infrastructură critică.

„Și România este parte din soluție. Recent, a cumpărat portul Giurgiulești. Nu mulți știu că aceasta este o investiție strategică și deșteaptă, pentru că un port este infrastructură critică. Îmi place mult seriozitatea și unitatea de care dă dovadă Moldova. Două adjective de care avem și noi mare nevoie. Moldova trebuie să fie în UE alături de țara-soră, România!”, a declarat europarlamentarul.

România și-a anunțat intenția de a achiziționa acest port din Republica Moldova încă din 2023. Iar în 2024 a fost înființată o echipă guvernamentală de negociere. Oferta a fost făcută prin Compania Națională Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta. Compania românească a propus să achiziționeze 100% din capitalul companiei „Danube Logistics” SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești.

Statul român a promis că va face investiții de peste 24 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii portuare. Portul Giurgiulești este considerat un punct vital pentru conectarea Republicii Moldova la coridoarele comerciale europene și la Marea Neagră.

Chișinăul nu a confirmat oficial tranzacția pentru Portul Giurgiulești

Reprezentanții guvernului de la Chișinău nu au confirmat oficial, la acest moment, tranzacția. Publicația Teleradio-Moldova a solicitat un comentariu de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării însă reprezentanții instituției au transmis că vor reveni cu un punct de vedere oficial.

În urmă cu câteva zile, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că oferta pentru preluarea infrastructurii din Portul Giurgiulești din Republica Moldova a fost acceptată. Potrivit oficialului guvernamental, urmează să fie finalizate în următoarea perioadă ultimele detalii ale tranzacției.