Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu a fost primit la , de preşedintele Nicuşor Dan. Șeful guvernului de la Chișinău se află joi, 13 noiembrie, la București, în vizită oficială.

Premierul Republicii Moldova a ajuns la București

Alexandru Munteanu se află la prima sa după preluarea mandatului. La București, premierul Republicii Moldova are, în agendă, mai multe întrevederi programate. El se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan, cu Custodele Coroanei, Margareta, şi de Principele Radu. De asemenea, va fi primit de șefii celor două camere parlamentare, Mircea Abdrudean (Senat) și Sorin Grindeanu (Camera Deputaților).

La sosirea în Capitală, Alexandru Munteanu a fost primit de președintele României, .

„Bine aţi venit”, i-a transmis șeful statului român, în cadrul ceremonialului de primire.

La rându său, șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit României, pentru sprijinul acordat țării sale. Totodată, a evocat contribuția administrației de la București la procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi pentru noi, e prima noastră vizită oficială şi ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noştri, la fraţii noştri. Ştiu că aţi contribuit şi dumneavoastră foarte mult, prin toţi diplomaţii din Europa şi din alte ţări, la acest proces şi vă mulţumim foarte mult”, a spus Alexandru Munteanu.

Importanța aderării Republicii Moldova la UE

În mesajul său, premierul Republicii Moldova a făcut referire la aderarea țării sale la Uniunea Europeană. Din perspectiva moldovenilor, acest proces este o mișcare vitală pentru supraviețuire și pentru protejarea securității naționale.

„Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică şi sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcţie strategică, ci o mişcare de supravieţuire şi de protejare, de securitate naţională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu preşedintele.

Şeful Executivului de la Chişinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.

Programul vizitei pentru premierul Republicii Moldova

După întrevederea cu președintele Nicușor Dan, Alexandru Munteanu are programate mai multe întrevederi. Premierul Republicii Moldova se va întâlni cu preşedinţii Senatului, Mircea Abrudean, şi cu cel al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ulterior, el va fi primit de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Ceremonia este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria. Cei doi vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuţii în plenul celor două delegaţii oficiale. Potrivit unui comunicat, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor discuta pe teme şi proiecte de interes comun, în contextul geostrategic actual. La final, ei vor face declarații de presă comune.

„Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni”, a informat Guvernul României.

În cursul după-amiezii, va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, şi de Principele Radu.