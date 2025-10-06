Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă

Deputatul Ionel Bogdan îl susține public pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, afirmând că acesta „face exact ce trebuie: taie risipa și reduce cheltuielile pentru parcul auto de zece ori”. Liberalul spune că reformele „ating interese” și generează „reflexe defensive”, inclusiv încercarea de a transforma subiectul într-un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a Guvernului, dar că important rămâne precedentul creat: demnitarii trebuie să accepte standarde de cheltuire responsabilă a banului public.

Contextul invocat de Ionel Bogdan: Cancelaria prim-ministrului a publicat contractul de leasing operațional pentru 17 autoutilitare Dacia Duster, cu o plată lunară de 80.531,55 lei cu TVA, decizie justificată de instituție prin economii substanțiale față de formula anterioară (servicii RA-APPS).

Mihai Jurca a explicat că operațiunea a respectat cadrul legal, a fost făcută pentru a reduce costurile și a dus la cheltuieli de aproximativ zece ori mai mici comparativ cu situația de acum circa 100 de zile, când costurile erau estimate la 850.000 lei/lună.