B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă

Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă

B1.ro
06 oct. 2025, 16:24
Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
Sursa foto: Ionel Bogdan / Facebook

Deputatul Ionel Bogdan îl susține public pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, afirmând că acesta „face exact ce trebuie: taie risipa și reduce cheltuielile pentru parcul auto de zece ori”. Liberalul spune că reformele „ating interese” și generează „reflexe defensive”, inclusiv încercarea de a transforma subiectul într-un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a Guvernului, dar că important rămâne precedentul creat: demnitarii trebuie să accepte standarde de cheltuire responsabilă a banului public.

Contextul invocat de Ionel Bogdan: Cancelaria prim-ministrului a publicat contractul de leasing operațional pentru 17 autoutilitare Dacia Duster, cu o plată lunară de 80.531,55 lei cu TVA, decizie justificată de instituție prin economii substanțiale față de formula anterioară (servicii RA-APPS).

Mihai Jurca a explicat că operațiunea a respectat cadrul legal, a fost făcută pentru a reduce costurile și a dus la cheltuieli de aproximativ zece ori mai mici comparativ cu situația de acum circa 100 de zile, când costurile erau estimate la 850.000 lei/lună.

Tags:
Citește și...
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
Politică
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
Politică
PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Politică
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Politică
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Politică
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Politică
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Băsescu: Trebuie să se vadă că și politicienii se sacrifică / Nu trebuie pus premier de la PSD, că ăștia se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru
Politică
Băsescu: Trebuie să se vadă că și politicienii se sacrifică / Nu trebuie pus premier de la PSD, că ăștia se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru
Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea de la guvernare e comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara”. Ce ar fi făcut în locul lui Bolojan
Politică
Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea de la guvernare e comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara”. Ce ar fi făcut în locul lui Bolojan
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Politică
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Surse: Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni. Cine pleacă din echipă și care sunt numele noi vehiculate
Politică
Surse: Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni. Cine pleacă din echipă și care sunt numele noi vehiculate
Ultima oră
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:40 - Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
16:35 - Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:08 - PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
15:57 - Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
15:27 - Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală