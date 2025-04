Ionuț Moșteanu, despre retragerea susținerii pentru Elena Lasconi: „E trist, e nedrept, dar asta este realitatea, iar noi lucrăm cu realitatea în care dânsa are 4%” (VIDEO)

Deputatul USR Ionuț Moșteanu a explicat rațiunile care au determinat conducerea să ceară retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi, la alegerile prezidențiale.

Ionuț Moșteanu a avut o intervenție la B1 TV, în emisiunea Talk B1, cu Gabriela Mihai, unde a arătat că a fost o decizie dificilă, dar care a avut la bază o analiză a situației actuale de pe scena politică. În opinia sa, de la 4% cât măsoară acum în sondaje, nu poate face scorul necesar pentru a intra în turul al doilea. Astfel, există riscul ca finala prezidențială să fie disputată de doi politicieni extremiști, Victor Ponta și George Simion.

„Decizia de astăzi este tristă, grea, dar absolut necesară în contextul politic în care ne aflăm și în fața pericolului ca românii să aibă pe buletinul de vot, în turul doi, doi extremiști, Ponta și Simion. Avem o datorie față de țară, față de familii, față de prieteni, față de cei ce ne-au dat votul, să facem ceea ce este bine, iar nu ceea ce ar proteja orgoliile unuia sau altuia. Aici nu este vorba despre USR sau despre Elena, este vorba de a face ceea ce trebuie.

În acest moment este evident că Elena nu mai are nici o șansă să ajungă în turul doi. Nicușor Dan are o șansă bună să ajungă în turul doi, o să-l sprijinim să ajungă în turul doi și să fie președintele României. Este lucrul corect pe care ni-l cer forte mulți oameni. Avem aceste mesaje.

Astăzi, o majoritate solidă din partid a decis convocarea unui comitet politic. O să avem acest comitet politic. Am discutat mult, înainte, cu colegii; am discutat mult, înainte, cu Elena și am încercat să ajungem la o înțelegere comună asupra unui moment în care trebuie să facem ce e bine pentru România. Din păcate nu am ajuns la un numitor comun cu dânsa. Nu aș fi vrut să se ajungă aici, dar noi am luat decizia corectă”, a explicat Ionuț Moșteanu.

O decizie dificilă, în concordanță cu preferințele alegătorilor

Politicianul USR a recunoscut că decizia de a-i retrage sprijinul Elenei Lasconi nu a fost ușoară și nici dreaptă. Însă, conducerea partidului, a explicat Moșteanu, a trebuit să țină seama de opțiunile electoratului propriu. Iar acesta se îndreaptă spre . El a precizat că nu mai este vorba despre USR, ci despre viitorul României și de menținerea României pe un traseu democratic

„Din păcate, cu 4% nu ai nicio șansă cu trei săptămâni înainte de alegeri. Și aș fi vrut să înțeleagă acest lucru. Este o aritmetică foarte simplă, o logică foarte simplă, nu există minuni. Și electoratul nostru s-a dus într-o bună măsură spre Nicușor Dan. E trist, e nedrept față de dânsa, dar asta este realitatea, iar noi lucrăm cu această realitate în care dânsa are 4%, iar rămânerea în cursă l-ar ajuta pe Ponta sau pe Antonescu.

Noi am decis să-l susținem pe Nicușor Dan. Or să mai fie voci, e corect să fie, care nu vor fi de acord cu această decizie. Nu contează acum USR. Miza mare este viitorul României și viitorul președinte pentru cinci ani. Apoi avem timp să ne așezăm la masă și mai avem trei ani și ceva”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Deputatul USR a respins acuzațiile Elenei Lasconi despre o eventuală trădare și despre o lovitură internă în partid. El a precizat că decizia a fost luată după discuții interne când s-a ajuns la concluzia că nu există o altă opțiune mai bună.

„Nu știu la ce se referă (despre o eventuală lovitură în partid – n. red.). Eu sunt de opt ani și ceva în partidul ăsta și cred că voi mai fi mulți ani în partidul acesta. Am făcut tot timpul ce trebuia făcut. Au fost decizii și împotriva lui Nicușor Dan, iată, acum mulți ani. Au fost momente în care nu au fost toți aliniați, însă am făcut tot timpul ceea ce am considerat că trebuie făcut. Nu sunt un om pripit m-am gândit foarte mult, am discuții și cu dânsa și cu mulți colegi de luni de zile să găsim o soluție bună, dar din moment ce am luat decizia merg înainte. Nu am datorii la nimeni în politică. Am făcut întotdeauna ce trebuie făcut și așa o să fac și în continuare. (…)

Nu e vorba despre trădare. Eu cred că, din cotra, cumva este orbită de propria ambiție. Noi am fost alături de ea anul trecut și am muncit și am tras la alegeri și am reușit acel lucru extraordinar, și cu ajutorul partidului. Am făcut un lucru bun și l-am face încă o dată de 100 de ori. L-am fi făcut și acum dacă era o șansă reală de a câștiga. Nu este vorba despre Elena, despre mine sau despre USR, dar în momentul acesta nu are nici o șansă. Când ai 4% ești după pragul de 3% când se rambursează bani. Nu există minuni și asta aș fi vrut să înțeleagă. Din păcate a ales această cale care servește lui Crin și lui Ponta. Partidul, în proporție de 80 – 90% crede că Nicușor Dan este soluția și va merge în această direcție”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

USR va fi implicat în campania lui Nicușor Dan

Ionuț Moșteanu a declarat că primarul municipiului Timișoara a luat legătura, deja, cu Nicușor Dan pentru a-i spune despre decizia de a-l susține. De asemenea, a precizat vor avea loc discuții pe tema ajutorului pe care USR îl poate da în campania prezidențială. El a declarat că această decizie de a retrage sprijinul Elenei Lasconi nu a fost unanimă. A evitat să spună dacă va duce la o ruptură. O discuție, despre soarta USR se va purta, a precizat Moșteanu, după alegeri.

„A vorbit Dominic aseară, au avut o scurtă discuție. Urmează să discutăm cu dânsul, cu echipa de campanie să vedem cum putem ajuta mai bine, mai repede. Avem un partid bine organizat, cu structuri în țară, cu echipe de campanie bine rodate în campaniile din ultimii ani… O să facem ce se face într-o campanie ca să facem candidatul să câștige. Este lucrul corect pe care trebuie să-l facem și îl vom face (…)

Deciziile în unanimitate sunt doar în dictaturi și sunt și periculoase. E normal să fie și colegi care nu sunt de acord. Discuția despre USR și cum continuă USR va fi după alegerile din 18 mai. Până atunci este important să-l ajutăm pe Nicușor Dan să câștige și să ținem România pe direcția corectă”, a precizat Moșteanu.

Deputatul USR nu a exclus o intrare la guvernare alături de PSD-PNL și UDMR, dar a ținut să spună că acest lucru se va întâmpla după ce se vor încheia alegeile. Acest lucru va implica negocieri cu toate formațiunile pro-europene.

„Asta este o discuție care se face după alegeri. Nicușor Dan a spus în spațiul public de nenumărate ori că vede USR ca soluție în arcul de guvernare viitor pentru că este nevoie de reforme și USR a arătat că este cel mai reformist și modernizator partid. Suntem gata să facem asta, dar este o discuție ulterioară alegerilor prezidențiale, o discuție la care se stă la masă cu celelalte partide parlamentare pro-europene”, a încheiat Ionuț Moșteanu.