Ionuț Moșteanu, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir: Depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni implicați” (VIDEO)

Ancheta care vizează explozia de la Uzina Mecanică (UM) Cugir, unde a fost distrusă o cantitate destul de mare de munițe, merge lent. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a arătat nemulțumit de ritmul în care decurg cercetările

Ministrul Apărării, , este nemulțumit de ritmul în care se desfășoară cercetările în ancheta exploziei de la Uzina Mecanică Cugir. Un incendiu izbucnit la , la începutul acestei luni, a provocat explozia unei cantități importante de cartușe, calibrul 14/5, în valoare de 5 milioane de euro. La acel moment, ministrul Economiei, Radu Miruță, nu excludea posibilitatea unui act criminal, a unui sabotaj.

La Cugir, la Uzina Mecanică, este în curs o menită să stabilească în ce context a avut loc explozia. În acest context, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut referire la subiect, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV. El s-a arătat nemulțumit de mersul investigațiilor, apreciind că se derulează prea lent.

„Ce pot să spun public este că ancheta merge lent. Așteptăm niște concluzii… Până nu avem un rezultat clar, nu excludem nici o ipoteză de pe masă. Avem bucățele de informații, dar din tot ce este public în momentul acesta, haideți să așteptăm acest rezultat al anchetei…”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a mai spus că rezultatele anchetei depind de numărul celor implicați, dar și de viteza cu care aceștia își fac treaba. El a spus că în funcție de concluzii vor fi luate deciziile care se impun.

„Un orizont de timp, ca în orice anchetă, depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni care sunt implicați și…sper să se întâmple cât mai repede pentru că este bine să avem niște răspunsuri clare în baza cărora să fie luate niște decizii la fel de clare”, a spus ministrul.

El a precizat că în funcție de ceea ce s-a întâmplat vor fi trași la răspundere vinovații și vor fi luate măsuri pentru ca lucrurile să nu se mai repete.

„În funcție de ce s-a întâmplat să vedem cine este vinovat și, mai ales, cum facem ca aceste lucruri să nu se mai repete, pentru că putea fi foarte grav”, a concluzionat Moșteanu.