Ionuț Moșteanu: PNL și Klaus Iohannis să aleagă repede – ori PSD, ori USR. Trebuie să se gândească pentru că au aruncat țara asta în haos (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a declarat luni, pentru B1 TV, că PNL și președintele Klaus Iohannis trebuie să aleagă cât mai rapid între USR și PSD. Acesta a precizat că eventuale discuții pentru refacerea coaliției nu vor avea loc până când PNL nu va spune „închidem ușa PSD”. Moșteanu a mai dat de înțeles că liberalii nu sunt tocmai în situația de a emite pretenții, dat fiind că au doar 26% în Parlament și mai și sunt de vină pentru declanșarea crizei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Ionuț Moșteanu: PNL trebuie să aleagă între USR și PSD

La discuția de azi cu Dacian Cioloș, Nicolae Ciucă a fost „politicos și corect în limitele unui mandat dat de partid. A spus ”am un mandat pentru a obține susținere pentru acest guvern minoritar”. Văd că dl Bușoi spune că nu vrea anticipate, dar președintele PNL a spus că e gata de anticipate. Eu zic să discutați să vă puneți de acord la partid”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Acesta a insistat că PNL trebuie să aleagă repede între USR și PSD: „Dincolo de asta, PNL trebuie să aleagă repede ori PSD, ori USR. PNL și Klaus Iohannis. Nu există alte variante. Guvernarea e pe voturi în Parlament, nu pe dorințe sau pe încordat de mușchi sau pe certat pe unii sau pe alții la televizor. Voturile care pot veni sunt ori de la USR, ori de la PSD. Trebuie să se gândească pentru că au aruncat toată țara asta în haos”.

Despre faptul că PNL vrea doar susținere din Parlament, nu și cooptarea în Guvern a vreunui alt partid în afară de UDMR, Moșteanu a spus: „Un partid care are 26% crede că poate decide sau are un drept divin de a forma guvernul, dar nu are. E pe aritmetică parlamentară. Noi am spus că nu discutăm cu PSD când a primit Dacian Cioloș propunerea să formeze guvernul. Am respins din start acest lucru, știind că suntem incompatibili. Am spus ”vrem să refacem coaliția cu PNL și UDMR”, ei au spus că nu vor și am venit cu guvern minoritar, dar prima opțiune a fost cea a refacerii coaliției, or acum trebuie să se hotărască și repede ori se duc cu PSD ori…. Dar trebuie să se hotărscă să dea deciziile alea pe care le tot sucesc de la o zi la alta. PNL trebuie să spună ”închidem ușa PSD”” ca să discutăm despre refacerea coaliției.

„Cu 26% nu poți să stabilești ce și cum vrei. Ca să nu mai spun că în ăia 26% sunt și deputații lui Ludovic Orban. O fi mulți, puțini? Nu știu, dar sunt acolo”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR.