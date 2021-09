Ionuț Moșteanu: „Premierul Cîțu are de câteva zile o obsesie pentru dosarul cu șine”

Ionuț Moșteanu a declarat că Florin Cîțu are o obsesie de câteva zile față de dosarul cu șine, în contextul în care a susținut că nu a văzut demisiile depuse în original.

„Toți miniștrii USR PLUS și-au depus demisia în această dimineață. Domnul premier tot inventeză motive. Are o obsesie, deși a vorbit de digitaliare, transparentizare, de câteva zile are o obsesie cu dosarul cu șină.

Suntem în 2021, s-a depus demisia sau poate vrea să facă o comisie de anchetă să vadă dacă senătura lui Cristian Ghinea de pe moțiune este reală. Astea sunt absurdități”, a declarat Ionuț Moșteanu

Acesta l-a acuzat pe Florin Cîțu că a făcut blat cu PSD, în condițiile în care birourilor permanente reunite a fost suspendată din lipsa cvorumului.

În acela;i timp, Ludovic Orban a precizat că va comunica Guvernului moțiunea de cenzură:

„Eu sunt preşedintele Camerei Deputaţilor, eu am obligaţia să respect Constituţia şi legile ţării şi, de asemenea, deciziile Curţii Constituţionale, în interpretarea prevederilor constituţionale. Ca atare, derularea calendarului moţiunii de cenzură este obligatorie, pentru că nerespectarea procedurii înseamnă încălcarea Constituţiei şi încălcarea principiului constituţional. Astăzi voi comunica Guvernului moţiunea de cenzură. De asemenea, vreau să vă informez că am primit la cabinetul parlamentar toate semnăturile în original ale iniţiatorilor moţiunii de cenzură”, a afirmat Orban.