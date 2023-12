Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR: PSD îi umflă în mod particular pe Simion și apoi pe AUR, pentru că are nevoie de Simion în turul 2 la prezidențiale (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR și purtătorul de cuvânt al partidului, i-a acuzat pe cei de la PSD că îi „umflă pe Simion în mod particular și apoi pe AUR”.

Ionuț Moșteanu (USR), pe B1 TV, despre PSD și AUR

Întrebat dacă i se pare că PSD sporește perspectiva de a guverna cu AUR din 2024, purtătorul de cuvânt al USR a declarat: „Păi, eu am tot spus-o – și am spus-o și la TV, și la tribuna Parlamentului, și nu bazat pe senzații, ci pe faptele politice ale celor de la PSD, că PSD îl umflă pe Simion în mod particular și apoi pe AUR, pentru că PSD are nevoie de Simion în turul 2 la prezidențiale pentru a speria lumea și a-i asigura un mandat de Președinte domnului Ciolacu”.

„PSD a intrat tot timpul în turul 2, așa cum bine știți, și lor le trebuie un extremist, nu un om decent care să facă o campanie cu care să se bată domnul Ciolacu. Eu sunt la al doilea mandat și știu regulamentul, l-am învățat bine, am văzut ce se întâmplă în Parlament, ei bine, tuturor partidelor cei care conduc ședințele le mai taie microfonul, îi mai trimit la loc, nu le dau cuvântul, le spun să respecte regulamentul”, a continuat Ionuț Moșteanu.

„Cei de la AUR și mai ales Simion vorbesc oricând ce vor dânșii, atunci când cei de la PSD conduc ședințele. Cei de la PSD le dau subiecte și îi alimentează cu subiecte. Vă aduc aminte că isteria aia cu copiii furați, cu nu știu ce, aia putea să treacă, era pe ordinea de zi, era un proiect foarte bun – PSD-iștii au fost de acord să îl retrimită la comisie o săptămână, l-au ținut de fapt trei săptămâni, trei săptămâni în care AUR a umflat un subiect teribil și au speriat o groază de oameni cu o mare minciună”, a adăugat el.