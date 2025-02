Iulian Chifu, despre ingerințele rusești în alegeri: „O garanție absolută nu putem să avem” (VIDEO)

Fostul consilier prezidențial Iulian Chifu a comentat într-o intervenție pentru B1 TV subiectul potențialelor presiuni făcute de administrația Trump pentru a I se permite lui Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai. Acesta a precizat că este un noun subiect, având în vedere că informația apare într-o singură sursă și că nu a fost confirmată oficial de niciuna dintre părți:

Iulian Chifu, despre presiunile făcute de Administrația Trump

“Aici sunt câteva niveluri de lectură. Numărul unu: nu există subiectul, pentru că el nu a existat. Nu am decât o referire apărută pe Bloomberg, într-o singură sursă, nu am nicio susținere oficială nici de către partea americană și am o negare de către partea română. Deci din punctul acesta de vedere vorbim despre un non subiect.

Al doilea nivel de lectură ține de substanță și de posibilitatea ca statul american și oficiali americani să se intereseze sau să discute un subiect care se leagă de alegerile din România. În mod direct, orice discuție alta decât alegerile corecte, alegeri care să respecte regulile internaționale, libere și corecte, deci sigur că nu avem ce alt tip de discurs, alt tip de cooperare sau de schimb de informații, de mesaje să existe între statul american și statul român, că sunt formale, sunt informale.

Al treilea nivel de lectură ține de responsabilitatea alegerilor. Faptul că un candidat, că o persoană din România dreptul de a alege și de a fi ales în cazul de față este garantat de către Constituție nu se pune problema ca o persoană să i se interzică candidatura. Există desigur o legislație când, în ce condiții, pe ce culoar, ori instanțe pot să invalideze, ori persoana să nu îndeplinească criteriile pentru a fi ales”.

Iulian Chifu a subliniat că prinicpalul responsabil pentru alegerile prezidențiale este CCR, care funcționează autonom:

“În primul rând, în toată această ecuație este responsabilul pentru alegerile prezidențiale care este CCR care decide iar CCR nu este ținută de niciun fel de discuții cu Executivul, cu Legislativul, cu statul român. CCR este un organism jurisdicționar, independent, autonom, care funcționează după Constituție și după legile de funcționare a CCR și decide pe baza acestor prevederi despre interzicerea eventuală, fără criteriile prealabile de înscriere despre acceptarea sau neacceptarea candidaturii unei persoane. Există precedentul Șoșoacă la alegerile trecute. Acesta este cadrul. În primul rând nu există subiectul pentru că nu avem decât o sursă uncică care nu e confirmată de nimeni”.

Pericolul unei ingerințe rusești în alegeri

Iulian Chifu a vorbit și despre pericolul unui nou atac hibrid și a unei noi ingerințe rusești în alegerile din România. Acesta a precizat că acest scenariu nu trebuie exclus:

“O garanție absolută nu putem să avem, avem o garanție de natură politică, ne-a anunțat domnul președinte interimar, ne-a anunțat-o Guvernul, instituțiile care se ocupă de aceste lucruri, să prevină asemenea ingerințe. Încă o dată, garanții absolute nu există. Însă eu cred că sunt niște lecții învățate din prima instanță, avem și unele dosare, unele in rem, unele care au făptuitori de natură penală, unele pentru violențe, altele pentru încălcarea legislației financiare, altele pentru multiplicarea și valorificarea algoritmilor, există contacte cu parteneri și aliați care au furnizat la rândul lor informații, există discuții cu UE care are un mecansim și o relație cu marele platforme. Există o OUG care discută despre alegeri în care sunt menționate și modul în care funcționează publicitatea și interfața aceasta pe social media și pe toate aceste medii alternative cu respectarea transparenței, a unui acces egal al candidaților, a regulilor privind conținutul în campania electorală.

Ceea ce se întâmplă mai departe, sigur în funcție de o eventuare relansare a unui atac, spunea Hotărârea CSAT, din partea unui actor statal și a unor alte entități nownstatale, sigur că am văzut cum s-a întâmplat, probabil că autoritățile responsabile știu cum arată lucrurile și monitorizează pentru a preveni perspectiva unei astfel de evoluții. Sigur, că a mai existat acolo o observație, respectiv faptul că la solicitarea AEP către o asemenea rețea de a îndepărta elemente care erau ilegale, acea rețea nu a reacționat. Și aici proabbil că se întăresc relațiile în această direcție și regulile vor fi sufiicient de stricte sau vor exista elemente prin care de această dată ne așteptăm ca reacția să fie promtă și să respecte regulile trasate de AEP”.