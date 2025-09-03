B1 Inregistrari!
Kelemen Hunor, după discuțiile de la Cotroceni: „Bolojan era obișnuit singur la Oradea, acum face eforturi. E bine intenționat”

George Lupu
03 sept. 2025, 08:29
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit detalii despre tensiunile din coaliția de guvernare, pe fondul blocării reformei administrației locale.

  • Ce spune Kelemen Hunor despre disensiunile din coaliție
  • Ce s-a discutat la Cotroceni

Ce spune Kelemen Hunor despre disensiunile din coaliție

Acesta a precizat că premierul Ilie Bolojan a fost obişnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar acum este nevoit să facă eforturi și compromisuri.

„Astăzi am discutat acel punct din pachetul 2, despre administrația locală și reforma în administrație locală, pe de o parte. Pe de altă parte, reducerile de personal. Deci ceea ce rămâne și a fost blocat, rămâne blocat încă vreo 10 zile, două săptămâni, fiindcă toată lumea dorește să ajungem la o soluție.

Ținta este relativ simplă și clară și am discutat aceste aspecte, liniștit fiecare cu toate argumentele și de aceea și durat mai mult, fiindcă suntem într-un impas din care sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție care poate fi agreată de toată lumea. Avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluție aplicabilă și justă, că trebuie o soluție justă”, a spus Kelemen Hunor, la Digi 24.

Întrebat dacă Bolojan face compromisuri pentru a funcţiona coaliţia, după ce s-a spus că şeful Guvernului a ameninţat cu demisia, Kelemen Hunor a răspuns:

„Face, sigur, face un efort uriaş. Fiecare trebuie să facă un efort uriaş. Face şi el un efort, pentru că totuşi el era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar, după aceea preşedintele Consiliului Judeţean, în Bihor. Dar face, face acest efort. E bine intenţionat”.

Kelemen Hunor a subliniat că nimeni din coaliție nu vrea ca premierul Bolojan să demisioneze: „Astăzi, toată lumea a spus că această coaliție trebuie să meargă mai departe. După două luni de zile, două luni și jumătate, cât a trecut de la învestirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu dorește așa ceva”.

Ce s-a discutat la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare au discutat marți, vreme de aproape trei ore, despre reforma administrației locale, care a încins spiritele în ultimele zile.

Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan (PNL), au convenit ca în maximum două săptămâni să aibă o nouă discuție pe pachetul de reformă a administrației locale. Dan ar fi cerut să vadă și o situație privind impactul acestor măsuri, spun sursele G4Media.

În acest sens, șefii coaliției au decis să creeze un grup de lucru format din miniștrii Cseke Attila (UDMR) și Cătălin Predoiu (PNL) și vicepremierul Marian Neacșu (PSD), care să analizeze opțiunile și să propună soluții.

