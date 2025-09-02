B1 Inregistrari!
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 16:54
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare au discutat marți, vreme de aproape trei ore, despre reforma administrației locale, care a încins spiritele în ultimele zile.

Cuprins

  • Ce au convenit Nicușor Dan și liderii coaliției
  • Ce a declarat Bolojan despre reforma administrației locale

Ce au convenit Nicușor Dan și liderii coaliției

Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan (PNL), au convenit ca în maximum două săptămâni să aibă o nouă discuție pe pachetul de reformă a administrației locale. Dan ar fi cerut să vadă și o situație privind impactul acestor măsuri, spun sursele G4Media.

În acest sens, șefii coaliției au decis să creeze un grup de lucru format din miniștrii Cseke Attila (UDMR) și Cătălin Predoiu (PNL) și vicepremierul Marian Neacșu (PSD), care să analizeze opțiunile și să propună soluții.

Ce a declarat Bolojan despre reforma administrației locale

Amintim că premierul Ilie Bolojan insistă cu reforma administrației locale, care să presupună și disponibilizări. Acesta afirmă că în unele primării sunt prea mulți angajați, iar cu banii pe salariile lor se pot face lucruri utile pentru comunitățile respective. Bolojan a dat exemplu ce a făcut el cât s-a aflat în conducerea administrației locale din Bihor. PSD, în schimb, s-a opus și a cerut un răgaz de două săptămâni pentru analize suplimentare.

Marți, premierul Bolojan a susținut o amplă conferință de presă, în care a explicat de ce e nevoie de această reformă, implicit de disponibilizări, pentru redresarea financiară a României: „Mi-am dat seama că de fapt facem ceea ce am mai făcut, le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate sau posturi vacante și efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu îmi pot permite în situația în care este România să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor în calitate de prim-ministru, din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă și cinstită asupra administrației locale din România”.

„Pe componenta de cheltuieli aș vrea să insist pe blocurile mari, pentru că zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă. Dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar în aceste zile sau lunile următoare să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem în situația în care ne găsim anul acesta”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

