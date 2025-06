Kelemen Hunor: Nicușor Dan are o răbdare uriașă / Dacă noi, partidele, nu propunem un premier, președintele ne va pune în fața faptului împlinit

Kelemen Hunor, liderul UDMR, l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan pentru că are o „răbdare uriașă” în pentru formarea noului guvern. Pe de altă parte, acesta a insistat că soluția trebuie să vină tot de la partide, iar dacă acestea nu ajung la un acord în ceea ce privește desemnarea premierului, „președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit”. „Da, Bolojan ”, a mai precizat președintele UDMR.

Kelemen: Dan are o răbdare uriașă

„Președintele are o răbdare uriașă, ascultă pe fiecare, dorește să înțeleagă problema și soluția trebuie să vină de la partide, nu de la președinte, de la majoritate. Până când majoritatea nu propune un premier, președintele nu are ce să facă pentru că acel premier trebuie să aibă majoritate și trebuie să treacă prin Parlament. (…)

De fiecare dată când am mers la negocieri am mai avansat un pic, că nu sunt discuții simple. Eu am spus de fiecare dată: majoritate nu se poate fără PSD și PNL, asta e situația, trebuie să înțelegem. Se poate fără UDMR, nu avem nimic împotrivă, dacă asta va fi soluția, nu ne certăm, nu ne supărăm. (…) E o majoritate mai subțire cu PSD, PNL, UDMR, fără USR, dar tot majoritate se numește, sau se poate Guvern minoritar. Astea sunt posibilitățile”, a declarat Kelemen Hunor, la

Kelemen: Președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit

„Coaliția majoritară propune un premier – așa a fost întotdeauna. Dacă nu reușește coaliția, atunci Președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit, și premierul va trece prin Parlament. Dar nu asta e soluția. Soluția e ca partidele care sunt în formatul de 4 plus minoritățile să vină cu o propunere comună. (…) Nu am ajuns până acolo, nici măcar pe structura guvernului nu am discutat, pentru că, dacă nu ai un premier, nu poți discuta”, a mai afirmat liderul UDMR, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor a mai precizat că în a doua parte a lunii iunie trebuie să avem un Guvern votat în Parlament.