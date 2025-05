CTP: Toată lumea așteaptă să fie numit Bolojan premier. Dacă se vine cu o soluție de tipul tehnocrat sau orice altă persoană, Guvernul respectiv n-are nicio șansă / Cum evaluează gazetarul începutul de mandat al lui Nicușor Dan (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a evaluat începutul de mandat al președintelui Nicușor Dan. Gazetarul a lăudat reacția lui Dan la de secretizare a declarațiilor de avere, dar a criticat faptul că afaceristul Matei Păun încă mai e în anturajul președintelui.

De asemenea, CTP a făcut o comparație între președintele Nicușor Dan și liderul PNL, Ilie Bolojan, și a explicat de ce, pentru funcția de premier, orice altă persoană în afară de Bolojan ar fi acum o „soluție mult mai puțin bună din punctul de vedere al percepției publice”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Cum evaluează CTP începutul de mandat al președintelui Nicușor Dan

Întrebat cum evaluează debutul de mandat al președintelui Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Această primă situație dificilă în care a fost pus președintele Dan, adică hotărârea Curții Constituționale, o situație de șoc… Eu, care sunt un gazetar, un cetățean, am văzut această hotărâre a Curții și am înțepenit. În poziția de președinte ce faci? Am și scris imediat și am încheiat articolul, spunând: ”ce va face președintele în legătură cu așa ceva?”. Reacția a fost foarte corectă. Deci, își va depune la vedere declarația de avere, cu finanțările, cum a promis în campanie, și așteaptă de la Parlament să modifice într-un fel, în anexe, în legea ANI, nu știu, astfel încât, totuși, să poată fi făcute publice declarațiile (de avere – n.r.). , anume președintele să spună tuturor politicienilor: ”toți să-și depună declarațiile de avere la vedere, că nu încalcă legea, să ia exemplu de la mine!””.

„Deci aici a reacționat bine. Însă, domnilor, am mai discutat cu dvs… În continuare dl Păun este lângă dl Nicușor Dan. A fost în această campanie și rămâne lângă el ca sfătuitor. Dl acesta a apărut acum, într-un interviu la , și acolo a fost întrebat despre chestiunea care m-a preocupat mereu pe mine, anume ideile lui despre Rusia, și Putin, și Ucraina. Deci nu acum zece ani, ci acum dl acesta a emis din nou niște idei…

Spune că Putin are aprobarea rușilor, că face ce face deoarece nu sunt revolte și gherile în Rusia. Exact așa domnilor, exact așa… Jurnalistul care-l intervieva a avut prezența de spirit să spună: ”domnule, dar oamenii ăia, înainte să iasă din casă, sunt arestați, apoi ajung în stradă și sunt arestați în masă, deportați și omorâți. Omorâți!”. N-a avut replică la asta… Știți de ce luptă ucrainenii cu rușii acum, în loc să capituleze și ne liniștim cu toții și să fie bine? Pentru că Occidentul le-a dat iluzii, i-a înșelat, le-a creat prea mari așteptări și ei, iluzionați de Occident, de aia luptă acum cu rușii. Din nou, dl Matei Păun…”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

Totuși, gazetarul a ținut să precizeze că, până acum, Nicușor Dan n-a preluat niciuna dintre aceste idei ale lui Matei Păun: „Sper mai departe ca, în politica externă, să nu asculte vreodată de ce spune acest individ!”.

CTP a afirmat apoi că teoriile lui Matei Păun nici nu sunt ale lui, originale: „Eu aud lucrurile astea de la tot felul de securiști pensionari și activiști dinainte de ’89, votanți, bineînțeles, entuziaști cu Georgescu și Simion. Aud lucrurile astea exact așa! Nu e original respectivul. De aceea nu suport, fac, cum să vă spun, iritații pe piele când aud… Ăsta e un tip uman! Ăsta care vorbește așa despre Putin e un tip uman destul de răspândit în această țară, ceea ce mi se pare îngrozitor într-o țară care a avut de suferit cât a avut din pricina Rusiei”.

CTP, comparație între Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, liderul PNL, sunt compatibili, gazetarul a răspuns că aceștia sunt „suprapuși parțial”.

„Unde sunt suprapuși? În zona de administrație, de gestiune într-o unitate administrativă mare, publică, și în materie de cunoaștere a legilor. Acolo amândoi sunt remarcabili. Atât dl Bolojan, cât și dl Dan, pe niciunul nu-i poți îndoi în materie de cunoaștere și utilizare a legilor. Au o îndelungată experiență în acest domeniu, în special în domeniul administrativ.

Acum, dl Bolojan are un alt trecut, să spunem politic. Dl Bolojan, din partea coaliției de guvernare și ca președinte interimar, l-a susținut pe candidatul PSD-PNL-UDMR, respectiv pe Crin Antonescu. De asemenea, dl Bolojan a fost secretar general, acum vreo zece ani, al Guvernului Tăriceanu. Deci dânsul are o anumită experiență politică, în vreme ce dl Nicușor Dan are un alt tip de experiență politică.

Asta nu înseamnă ceva rău de-o parte sau cealaltă, numai că e diferită. De pildă, dl Bolojan s-a aflat nu o dată față în față cu PSD și a fost în situația de a negocia, de a găsi soluții acolo, la Oradea, și în Secretariatul General al Guvernului, sub Tăriceanu, cât și acum. Dl Dan a avut interferențe foarte reduse cu PSD, foarte reduse. Poate că acum o să aibă contacte mai intense, după ce se face acest guvern, coaliția respectivă. Să vedem cum arată…

Asta mi se pare deosebirea fundamentală între cei doi. Sper ca ea să nu fie un obstacol în colaborarea dânșilor”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

De ce Ilie Bolojan ar fi cel mai potrivit pentru a fi premier, din punctul de vedere al percepției publice

Gazetarul a mai afirmat că, pentru funcția de premier, orice altă persoană în afară de Ilie Bolojan ar fi acum o „soluție mult mai puțin bună din punctul de vedere al percepției publice”.

„Acum toată lumea așteaptă să fie numit dl Bolojan. Dacă se vine cu o soluție gen tehnocrat sau orice altă persoană, improvizații, din momentul ăla cred că Guvernul respectiv n-are nicio șansă că, până la măsurile tehnice ce trebuie luate pentru a rezolva deficitul, problema principală e de încredere, adică oamenii să se uite la premier și când o să le spună: ”trebuie să facem asta și asta, care dor”, contează foarte mult cine spune acest lucru. E esențial cine spune acest lucru!”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.