Kelemen Hunor: Se poate visa la comasarea alegerilor, dar, din punct de vedere constituţional, nu e posibil în acest moment / Eu nu voi candida la prezidențiale

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că scenariul comasării alegerilor locale și parlamentare anul viitor nu este posibil deoarece nu permite Constituția. El a atras atenția că acest lucru nu e posibil și pentru că sunt două tipuri de alegeri diferite, ceea ce înseamnă că mesajele cu care trebuie să vină partidele sunt diferite. Or dacă aceste alegeri s-ar ține în aceeași zi, s-ar isca o confuzie și oamenii n-ar mai ști ce și unde votează. Kelemen Hunor a mai precizat că UDMR va avea probabil candidat la prezidențiale, dar sigur nu va fi el acela.

„Eu am mai spus şi spun încă o dată – se poate discuta despre orice, dar trebuie să vezi dacă este constituţional. În acest moment, constituţional nu este posibil, fiindcă tu poţi să prelungeşti mandatul autorităţilor locale în anumite situaţii, dar nu poţi aşa că vrei tu. Noi nu avem, în acest moment, situaţia în care se poate prelungi prin lege, oricum, mandatul aleşilor. Nu poţi să scurtezi mandatul Parlamentului, scrie în Constituţie cam cât e. După aceea, scrie, după alegeri, în cât timp trebuie să convoci un nou Parlament. Mai scrie acolo în cât timp trebuie înfiinţată autoritatea locală sau Consiliul local, să depună şi ei jurământul. Deci, din acest punct de vedere, se poate visa la comasarea alegerilor, dar, din punct de vedere constituţional, din punct de vedere tehnic, trebuie să găseşti o soluţie”, a declarat Kelemen Hunor, citat de

Acesta a invocat și decizii ale Curții Constituționale și recomandări ale Comsiei de la Veneția care, de asemenea, se pronunță împotriva comasării.

„Şi mai este un principiu – sunt tipuri de alegeri diferite. Dacă tu le-ai comasat, parlamentarele cu localele, nu mai ştii pentru cine votezi. La locale sunt alte probleme, candidaţii la Primărie trebuie să vină cu o agendă locală, la Parlament trebuie să vii cu un alt mesaj. Degeaba vin eu că asfaltez drumul judeţean şi drumul local că nu e treaba Parlamentului, cu acest punct de vedere bulversez extrem de mult şi nu rezolv nimic”, a mai afirmat acesta.

Kelemen Hunor a mai susținut că el nu va mai candida la alegerile prezidențiale: „Nu, eu am spus, am candidat de trei ori, am făcut treaba pe care trebuia să o fac, dar nu am nici ambiţia, nici nu mă interesează. O să avem un candidat, probabil, în funcţie de evoluţia politică, dar eu, personal, nu voi candida, am candidat destul”.

Cum se raportează celelalte partide la ideea comasării alegerilor

Amintim că scenariul comasării alegerilor . Social-democrații au dat de înțeles, pe surse, că nu susțin ideea. Iar USR a transmis public faptul că o astfel de variantă ar fi „o jignire” și „un act de laşitate şi ticăloşie politică”.

„E nevoie, din punctul nostru de vedere, de o soluţie mult simplificată, de un proces electoral rezonabil, fluent, o organizare mult mai suplă. Este oarecum nefiresc să chemi de trei ori lumea, în

trei luni succesive, la vot”, a declarat recent Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL.

El a mai spus că dacă s-ar ține separat aceste rânduri de alegeri, prezența la vot ar scădea de la un scrutin la altul.

PSD a dat semnale, ce-i drept pe surse, că

„Nu pot fi mutate alegerile generale din decembrie în septembrie, deoarece mandatul parlamentarilor este de patru ani și este imperativ. Ar fi neconstituțional”, a declarat un lider PSD, pentru G4Media, acum câteva săptămâni.

Social-democrații se tem și că alegătorii se vor încurca în numărul mare de buletine de vot.

Iar din partea USR reacția de respingere a fost publică.

„Deja sunt patru buletine de vot în alegerile locale – pentru preşedinte de consiliu judeţean, primar şi cele două consilii, local şi judeţean. Să mai adaugi încă nişte buletine de vot, încercând să ameţeşti oamenii… Cumva e o jignire, ca multe lucruri pe care le face această guvernare.

Ei cred că o să îi ameţească pe oameni, dându-le şase buletine. (…)

E în sine un act de laşitate şi ticăloşie politică, pentru că, dacă ești asumat, te prezinţi corect în faţa oamenilor”, a declarat Cătălin Drulă, președintele USR.