Klaus Iohannis, vizită de stat în Singapore. Discuții cu președintele Halimah Yacob despre atragerea de investiţii singaporeze și expertiza României în securitatea cibernetică (VIDEO, FOTO)

Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns în Singapore, acolo unde a purtat discuții cu președintele Halimah Yacob și premierul Lee Hsien Loong despre modalităţile de aprofundare a relațiilor bilaterale.

„Discuţii excelente cu preşedintele Republicii Singapore, Halimah Yacob, despre modalităţile de aprofundare şi extindere a relaţiilor bilaterale, bazate pe aceleaşi valori şi principii”, a transmis Iohannis, pe Twitter.

Excellent discussions with the President of the Republic of Singapore Halimah Yacob on ways to deepen and expand our bilateral relations 🇷🇴-🇸🇬, based on the same values and principles.

