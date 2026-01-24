B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi

Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi

Iulia Petcu
24 ian. 2026, 10:42
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Ce le-a transmis președintele elevilor despre valori și curaj
  2. Cum și-a explicat drumul spre politică în fața tinerilor
  3. Ce mesaj a avut pentru profesori și pentru viitorul României

Vizita președintelui Nicușor Dan la Focșani a fost marcată de mesaje directe către elevi și profesori, dar și de reflecții personale despre politică, educație și valori. Discursurile au avut loc în contextul aniversării a 160 de ani de la înființarea Colegiului Național „Unirea”, dar și al manifestărilor dedicate Unirii Principatelor.

Ce le-a transmis președintele elevilor despre valori și curaj

Prezent sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, Nicușor Dan a vorbit despre responsabilitatea generațiilor tinere într-o societate pe care a descris-o drept confuză din punct de vedere axiologic. Șeful statului a subliniat că „este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate”.

Președintele a recunoscut că această luptă nu este una simplă, mai ales pentru elevii care urmează să intre într-un mediu social dominat de presiuni și contradicții. „Trăim o societate în care avem o confuzie de valori”, a avertizat el, explicând că tocmai apărarea unor principii aparent desuete presupune astăzi un act de nonconformism.

Într-o comparație personală, Nicușor Dan a amintit că, în generația sa, a fi neconformist însemna „să asculţi o anumită muzică sau să ai părul puţin mai mare”. Pentru elevii de astăzi, a adăugat, curajul constă în asumarea publică a valorilor pe care s-a construit societatea românească.

Cum și-a explicat drumul spre politică în fața tinerilor

Întrebat de un elev pasionat de matematică dacă și-a putut anticipa parcursul politic încă din liceu sau facultate, președintele a oferit un răspuns onest. „Pentru mine politica a fost o necesitate”, a spus Nicușor Dan, evocând perioada în care România era condusă de Nicolae Ceaușescu.

El a explicat că experiența acumulată în zona ONG i-a arătat limitele intervenției civice fără pârghii instituționale. „Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară”, a relatat el, adăugând, în glumă, că nici atunci nu i s-a părut că are suficiente instrumente de acțiune.

Președintele a vorbit și despre dificultatea de a intra în politică după o carieră profesională consolidată, subliniind necesitatea unui echilibru „între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”. În acest context, a rememorat episodul din 2015, când un profil realizat de o firmă de branding i-a transmis verdictul: „N-ai nicio şansă”.

Ce mesaj a avut pentru profesori și pentru viitorul României

Profesorilor, Nicușor Dan le-a transmis un mesaj de recunoștință, recunoscând că „nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care-l meritaţi”, relatează ProTV. El a apreciat rolul cadrelor didactice în menținerea echilibrului social, chiar dintr-o poziție adesea ingrată.

În același timp, președintele i-a îndemnat pe elevi să nu își piardă încrederea în România. „Îndemnul meu este să continuaţi să credeţi în ţara asta”, a spus el, exprimându-și convingerea că viitorul va deveni tot mai vizibil pe termen mediu.

După evenimentul de la colegiu, Nicușor Dan a participat la manifestările din Focșani dedicate aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor.

