Vizita președintelui Nicușor Dan la Focșani a fost marcată de mesaje directe către elevi și profesori, dar și de reflecții personale despre politică, educație și valori. Discursurile au avut loc în contextul aniversării a 160 de ani de la înființarea Colegiului Național „Unirea”, dar și al manifestărilor dedicate Unirii Principatelor.

Ce le-a transmis președintele elevilor despre valori și curaj

Prezent sâmbătă la , Nicușor Dan a vorbit despre responsabilitatea generațiilor tinere într-o societate pe care a descris-o drept confuză din punct de vedere axiologic. Șeful statului a subliniat că „este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate”.

Președintele a recunoscut că această luptă nu este una simplă, mai ales pentru elevii care urmează să intre într-un mediu social dominat de presiuni și contradicții. „Trăim o societate în care avem o confuzie de valori”, a avertizat el, explicând că tocmai apărarea unor principii aparent desuete presupune astăzi un act de nonconformism.

Într-o comparație personală, Nicușor Dan a amintit că, în generația sa, a fi neconformist însemna „să asculţi o anumită muzică sau să ai părul puţin mai mare”. Pentru elevii de astăzi, a adăugat, curajul constă în asumarea publică a valorilor pe care s-a construit societatea românească.

Cum și-a explicat drumul spre politică în fața tinerilor

Întrebat de un elev pasionat de matematică dacă și-a putut anticipa parcursul politic încă din liceu sau facultate, președintele a oferit un răspuns onest. „Pentru mine politica a fost o necesitate”, a spus Nicușor Dan, evocând perioada în care România era condusă de Nicolae Ceaușescu.

El a explicat că experiența acumulată în zona ONG i-a arătat limitele intervenției civice fără pârghii instituționale. „Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară”, a relatat el, adăugând, în glumă, că nici atunci nu i s-a părut că are suficiente instrumente de acțiune.

a vorbit și despre dificultatea de a intra în politică după o carieră profesională consolidată, subliniind necesitatea unui echilibru „între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”. În acest context, a rememorat episodul din 2015, când un profil realizat de o firmă de branding i-a transmis verdictul: „N-ai nicio şansă”.

Ce mesaj a avut pentru profesori și pentru viitorul României

, Nicușor Dan le-a transmis un mesaj de recunoștință, recunoscând că „nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care-l meritaţi”, relatează ProTV. El a apreciat rolul cadrelor didactice în menținerea echilibrului social, chiar dintr-o poziție adesea ingrată.

În același timp, președintele i-a îndemnat pe elevi să nu își piardă încrederea în România. „Îndemnul meu este să continuaţi să credeţi în ţara asta”, a spus el, exprimându-și convingerea că viitorul va deveni tot mai vizibil pe termen mediu.

După evenimentul de la colegiu, Nicușor Dan a participat la manifestările din Focșani dedicate aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor.