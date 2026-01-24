Președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis tinerilor că primii ani de universitate sunt decisivi și că este important să fie parcurși în România. Liderul de stat a subliniat că, deși învățământul superior din țară nu se ridică la nivelul unor universități internaționale, experiența locală păstrează legătura cu valorile și realitățile naționale.

De ce recomandă Nicușor Dan studenților să rămână în România

Președintele a explicat că plecarea imediată la o universitate străină la 18 ani poate diminua legătura tinerilor cu ceea ce este valoros și semnificativ în țara lor. „Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important”, a declarat Nicușor Dan la .

El a adăugat că, mai târziu, alegerea unei universități internaționale pentru specializare poate fi benefică, dar baza educațională și experiența personală acumulată în România sunt esențiale pentru păstrarea reperelor culturale și sociale.

Cum apreciază șeful statului sistemul universitar românesc

a recunoscut că universitățile din România nu ating întotdeauna nivelul celor occidentale, dar a subliniat că s-au realizat progrese considerabile în ultimele trei decenii.

„Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a făcut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese”, a punctat președintele, potrivit Digi24.

El a mai arătat că orice experiență de formare, indiferent unde se realizează, poate fi valoroasă, dar contextul românesc oferă oportunități unice de a interveni direct în probleme reale ale societății. „E o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”, a subliniat Nicușor Dan.

Cum și-a început cariera după studii

Întrebat despre primele locuri de muncă după întoarcerea din Franța, președintele a mărturisit că a acceptat imediat oferta Institutului de Matematică al Academiei. „Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat că, deși a avut doar acest loc de muncă înainte de a intra în politică, sistemul românesc mai are multe de îmbunătățit, inclusiv în recunoașterea și integrarea competențelor în societate.