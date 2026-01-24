B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc

Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc

Iulia Petcu
24 ian. 2026, 13:37
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce recomandă Nicușor Dan studenților să rămână în România
  2. Cum apreciază șeful statului sistemul universitar românesc
  3. Cum și-a început cariera după studii

Președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis tinerilor că primii ani de universitate sunt decisivi și că este important să fie parcurși în România. Liderul de stat a subliniat că, deși învățământul superior din țară nu se ridică la nivelul unor universități internaționale, experiența locală păstrează legătura cu valorile și realitățile naționale.

De ce recomandă Nicușor Dan studenților să rămână în România

Președintele a explicat că plecarea imediată la o universitate străină la 18 ani poate diminua legătura tinerilor cu ceea ce este valoros și semnificativ în țara lor. „Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important”, a declarat Nicușor Dan la Colegiul Național „Unirea” din Focșani.

El a adăugat că, mai târziu, alegerea unei universități internaționale pentru specializare poate fi benefică, dar baza educațională și experiența personală acumulată în România sunt esențiale pentru păstrarea reperelor culturale și sociale.

Cum apreciază șeful statului sistemul universitar românesc

Nicușor Dan a recunoscut că universitățile din România nu ating întotdeauna nivelul celor occidentale, dar a subliniat că s-au realizat progrese considerabile în ultimele trei decenii.

„Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a făcut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese”, a punctat președintele, potrivit Digi24.

El a mai arătat că orice experiență de formare, indiferent unde se realizează, poate fi valoroasă, dar contextul românesc oferă oportunități unice de a interveni direct în probleme reale ale societății. „E o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”, a subliniat Nicușor Dan.

Cum și-a început cariera după studii

Întrebat despre primele locuri de muncă după întoarcerea din Franța, președintele a mărturisit că a acceptat imediat oferta Institutului de Matematică al Academiei. „Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat că, deși a avut doar acest loc de muncă înainte de a intra în politică, sistemul românesc mai are multe de îmbunătățit, inclusiv în recunoașterea specializărilor și integrarea competențelor în societate.

Tags:
Citește și...
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Politică
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Politică
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Politică
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Politică
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Politică
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Politică
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Politică
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Politică
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”
Ultima oră
12:58 - Proiect pentru transportul public din București: Tarife mai mari la STB și metrou. Ce schimbări pregătește Consiliul General
12:20 - Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
11:36 - Escrocherie cu falși anchetatori DIICOT la Botoșani. Cum a fost pierdut un bărbat peste 50.000 de lei
11:10 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Unirii Principatelor Române: „Ziua de 24 ianuarie este dedicată oştirii ţării şi eroilor voluntari căzuţi pentru independenţă şi apărarea Patriei”
10:42 - Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
10:07 - Ceremonii ample de 24 ianuarie în toată țara. Unde participă președintele și premierul
09:26 - Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
08:57 - Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat