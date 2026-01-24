B1 Inregistrari!
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz

24 ian. 2026, 12:20
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua miercuri, 28 ianuarie 2026, o vizită oficială la Berlin, unde va fi primit de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, cu onoruri militare. Întâlnirea are loc în contextul primei vizite a lui Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru al României la Cancelaria Federală.

Ce rol are întâlnirea dintre cei doi lideri

Potrivit unui comunicat transmis de Steffen Meyer, purtător de cuvânt adjunct al Guvernului federal german, ceremonia oficială este programată pentru ora 15:00 (ora României), la sediul Cancelariei Federale. Cancelarul Friedrich Merz îl va primi pe premierul român cu onoruri militare, marcând importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Agenda discuțiilor dintre cei doi lideri include teme de interes major atât la nivel bilateral, cât și european. Conform părții germane, dialogul se va concentra pe cooperarea româno-germană, dosare de politică europeană, situația de securitate din regiune, războiul din Ucraina, precum și aspecte legate de securitatea euro-atlantică. Aceste subiecte reflectă prioritățile comune ale României și Germaniei în actualul context geopolitic.

După întrevederea oficială, este programată o conferință de presă comună, care va avea loc la ora 16:00, ora României. Cei doi oficiali sunt așteptați să prezinte concluziile discuțiilor și să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Vizita lui Ilie Bolojan la Berlin confirmă nivelul ridicat al relațiilor dintre România și Germania și subliniază rolul strategic al cooperării dintre cele două țări în cadrul Uniunii Europene și al alianței nord-atlantice.

