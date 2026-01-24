Un proiect de lege, promovat de ministerul grec al Migrației, propune pedepse cu pentru persoanele dovedite că fac trafic cu migranți ilegali.

Proiect de lege propus în Parlamentul de la Atena

Ministerul grec al Migraţiei a transmis un nou proiect de lege care va înăspri pedepsele pentru . Propunerea legislativă prevede, în special, închisoarea pe viaţă pentru traficanţii de persoane. De asemenea, este prevăzută expulzarea imediată a migranţilor condamnaţi pentru diverse infracţiuni, dar şi măsuri de promovare a imigraţiei legale şi formării profesionale pentru piața muncii.

„Sancţiunile împotriva traficului ilegal de migranţi vor fi înăsprite la toate nivelurile”, a transmis ministerul grec într-un comunicat.

Potrivit AFP, legea va fi examinată săptămâna viitoare de parlamentul grec. Sunt prevăzute și sancțiuni pentru persoanele sau organizațiile care acordă asistență migranţilor intraţi clandestin în ţară. Sancţiunile aplicate activiştilor ONG-urilor urmăriţi penal pentru trafic de migranţi vor fi de asemenea înăsprite, prin pedepse cu închisoarea.

Grecia a devenit una dintre principalele porţi de intrare în Europa pentru migranţii veniţi clandestin din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia.

ONG-urile contestă propunerea

Într-o declaraţie comună, 56 de ONG-uri, inclusiv secţiile greceşti ale organizaţiilor „Medicii Lumii” şi „ ”, contestă acest proiect de lege. Organizațiile cer eliminarea anumitor articole care transformă fapte sancționate contravențional în infracţiuni pedepsite cu până la zece ani de închisoare şi amenzi de zeci de mii de euro.

ONG-urile denunţă prerogativele prea extinse acordate prin noul proiect Ministerului Migraţiei. Oficialii acestei instituții vor putea să dispună radierea unor organizații, din registrul ONG-urilor şi să-i interzică activitatea din teren în baza unor proceduri judiciare iniţiate împotriva unuia dintre membrii săi. Măsurile pot fi aplicate chiar dacă nu există o hotărâre de condamnare în justiție.

Autorităţile elene au deschis numeroase proceduri judiciare împotriva activiştilor ONG-urilor şi traficanţilor. Într-una dintre aceste proceduri, 24 de lucrători umanitari, inclusiv Sarah Mardini, o femeie siriană care, împreună cu sora sa înotătoare olimpică, a inspirat filmul „Înotătoarele” (The Swimmers), au fost achitaţi, pe 15 ianuarie, de tribunalul din Mytilene, pe insula Lesbos.

Membrii acestui grup au fost acuzați penal de „constituirea unei organizaţii criminale” care facilita intrarea cetăţenilor din ţări terţe în Grecia. Pentru aceste infracțiuni activiștii riscau până la 20 de ani de închisoare.

Proiect de lege pentru migrația legală

În baza aceluiași proiect de lege, ministerul grec al Migraţiei doreşte să promoveze imigraţia legală. Astfel, sunt prevăzute proceduri mai simplificate pentru recrutarea lucrătorilor din țări terţe.

Totodată va fi emis un nou tip de viză pentru salariaţii companiilor din sectorul înaltelor tehnologii. Actul normativ prevede şi eliberarea de permise de şedere pe durata studiilor în cazul studenţilor din ţări terţe.

Pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi vor fi implementate programe de formare profesională în sectoare confruntate cu deficit de forţă de muncă. Sunt enumerate domenii precum construcţiile, agricultura şi turismul. Aceste persoane urmează să fie integrate pe piaţa muncii.