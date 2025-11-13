B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

B1.ro
13 nov. 2025, 12:23
Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Ciprian Ciucu la depunerea candidaturii pentru alegerile la Primăria Generală

Pe măsură ce campania pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă, tot mai multe voci credibile din spațiul public confirmă același lucru: bătălia se va da între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Deși sondajele variază ușor de la un institut la altul, tendința este clară – competiția se concentrează în jurul celor doi candidați principali. În timp ce primul capitalizează sprijinul electoratului urban moderat, cel de-al doilea încearcă să își păstreze baza tradițională a PSD.

Cristian Tudor Popescu: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost tranșant în evaluarea sa: „Ciucu este singurul care poate să genereze și prin alura lui, diferită de cea a lui Băluță, ideea de seriozitate, de om care s-a aplecat asupra problemelor, le cunoaște de ani de zile, știe despre ce este vorba.”  În contrast, CTP l-a ironizat pe Daniel Băluță, descriindu-l drept „mai unduios decât Grindeanu” – o trăsătură care, în interpretarea jurnalistului, indică lipsa de fermitate și autenticitate a primarului Sectorului 4.

Moise Guran: „Drulă candidează împotriva lui Ciucu”

Într-o analiză pragmatică, jurnalistul Moise Guran a explicat de ce liderul USR, Cătălin Drulă, nu poate intra în cursa finală: „Drulă nu cred că are șanse. Nu ar fi avut șanse nici să intre în turul 2, pentru că el candidează cu Ciucu, împotriva lui Ciucu.”

Theodor Paleologu: „Pe Ciucu îl simpatizez”

Filosoful și fostul ministru Theodor Paleologu a sintetizat, la rândul său, percepția dominantă din rândul electoratului urban: „Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc. Pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil, cu care se poate discuta. Drulă e destul de dezagreabil, aș spune chiar destul de prost crescut.”

Andrei Caramitru: „Scorul lui Drulă e catastrofal”

Economistul Andrei Caramitru a fost poate cel mai dur în evaluare: „Scorul lui Drulă e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3.” Pentru Caramitru, ecuația e simplă – victoria dreptei depinde de mobilizarea masivă a votului în jurul lui Ciprian Ciucu.

Tags:
Citește și...
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Politică
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Politică
Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
Politică
Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Politică
Sondajul care dă frisoane PSD și PNL. Primarii pierd influența asupra alegătorilor din mediul rural
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Politică
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Politică
Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Politică
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Politică
Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință
Ultima oră
13:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
13:46 - Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
13:32 - Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
13:12 - Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
12:58 - Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Catalin Drula
12:44 - Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
12:27 - Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei
12:09 - Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
12:07 - Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
11:50 - Noi acuzații la adresa doctorului Cristian Andrei. Alte femei susțin că ar fi fost abuzate în timpul ședințelor de terapie