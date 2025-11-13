Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

Pe măsură ce campania pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă, tot mai multe voci credibile din spațiul public confirmă același lucru: bătălia se va da între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.
Deși sondajele variază ușor de la un institut la altul, tendința este clară – competiția se concentrează în jurul celor doi candidați principali. În timp ce primul capitalizează sprijinul electoratului urban moderat, cel de-al doilea încearcă să își păstreze baza tradițională a PSD.
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost tranșant în evaluarea sa: „Ciucu este singurul care poate să genereze și prin alura lui, diferită de cea a lui Băluță, ideea de seriozitate, de om care s-a aplecat asupra problemelor, le cunoaște de ani de zile, știe despre ce este vorba.” În contrast, CTP l-a ironizat pe Daniel Băluță, descriindu-l drept „mai unduios decât Grindeanu” – o trăsătură care, în interpretarea jurnalistului, indică lipsa de fermitate și autenticitate a primarului Sectorului 4.
Într-o analiză pragmatică, jurnalistul Moise Guran a explicat de ce liderul USR, Cătălin Drulă, nu poate intra în cursa finală: „Drulă nu cred că are șanse. Nu ar fi avut șanse nici să intre în turul 2, pentru că el candidează cu Ciucu, împotriva lui Ciucu.”
Filosoful și fostul ministru Theodor Paleologu a sintetizat, la rândul său, percepția dominantă din rândul electoratului urban: „Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc. Pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil, cu care se poate discuta. Drulă e destul de dezagreabil, aș spune chiar destul de prost crescut.”
Economistul Andrei Caramitru a fost poate cel mai dur în evaluare: „Scorul lui Drulă e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3.” Pentru Caramitru, ecuația e simplă – victoria dreptei depinde de mobilizarea masivă a votului în jurul lui Ciprian Ciucu.