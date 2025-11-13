Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță

Pe măsură ce campania pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă, tot mai multe voci credibile din spațiul public confirmă același lucru: bătălia se va da între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Deși sondajele variază ușor de la un institut la altul, tendința este clară – competiția se concentrează în jurul celor doi candidați principali. În timp ce primul capitalizează sprijinul electoratului urban moderat, cel de-al doilea încearcă să își păstreze baza tradițională a PSD.

Cristian Tudor Popescu: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost tranșant în evaluarea sa: „Ciucu este singurul care poate să genereze și prin alura lui, diferită de cea a lui Băluță, ideea de seriozitate, de om care s-a aplecat asupra problemelor, le cunoaște de ani de zile, știe despre ce este vorba.” În contrast, CTP l-a ironizat pe Daniel Băluță, descriindu-l drept „mai unduios decât Grindeanu” – o trăsătură care, în interpretarea jurnalistului, indică lipsa de fermitate și autenticitate a primarului Sectorului 4.

Moise Guran: „Drulă candidează împotriva lui Ciucu”

Într-o analiză pragmatică, jurnalistul Moise Guran a explicat de ce liderul USR, Cătălin Drulă, nu poate intra în cursa finală: „Drulă nu cred că are șanse. Nu ar fi avut șanse nici să intre în turul 2, pentru că el candidează cu Ciucu, împotriva lui Ciucu.”

Theodor Paleologu: „Pe Ciucu îl simpatizez”

Filosoful și fostul ministru Theodor Paleologu a sintetizat, la rândul său, percepția dominantă din rândul electoratului urban: „Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc. Pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil, cu care se poate discuta. Drulă e destul de dezagreabil, aș spune chiar destul de prost crescut.”

Andrei Caramitru: „Scorul lui Drulă e catastrofal”

Economistul Andrei Caramitru a fost poate cel mai dur în evaluare: „Scorul lui Drulă e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3.” Pentru Caramitru, ecuația e simplă – victoria dreptei depinde de mobilizarea masivă a votului în jurul lui Ciprian Ciucu.