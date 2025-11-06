B1 Inregistrari!
Politică

Liviu Dragnea nu îl slăbește pe Grindeanu. Noi atacuri de la fostul șef PSD. Marius Tucă, prins la mijloc (VIDEO)

06 nov. 2025, 15:59
Liviu Dragnea nu îl slăbește pe Grindeanu. Noi atacuri de la fostul șef PSD. Marius Tucă, prins la mijloc (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce spune Dragnea despre Grindeanu și emisiunea lui Tucă
  2. De ce se teme Grindeanu. Acuzațiile lui Dragnea

Liviu Dragnea revine cu noi acuzații la adresa lui Sorin Grindeanu. Dragnea îl acuză pe fostul său subalterna că a tras sforile să nu mai fie invitat la Marius Tucă în emisiune.

Ce spune Dragnea despre Grindeanu și emisiunea lui Tucă

Imediat după ce Dragnea l-a atacat pe Grindeanu ieri și a afirmat că șeful PSD minte când spune că nu l-a invitat la Congresul PSD pe motiv că ar avea o “interdicție” să participe, a apărut și informația că prezența fostului lider social-democrat nu mai este posibilă în emisiunea lui Marius Tucă.  Iar acum a venit și reacția dură a lui Liviu Dragnea.

„Eu mi-am pierdut libertatea pentru că nu am vrut să vând acrastă țară pe care ei au îngenunchiat-o și pe care o lasă să fie furată și sărăcită. Dar nu a fost suficient. După ce a aflat că aseară trebuia să merg la Marius Tucă fiind invitat de câteva săptămâni, brusc am fost anunțat că nu pot merge, lucru care m-a deranjat tare dar am trecut peste că nu stau în asta.

Asta arată două lucruri.

1. Că Grindeanu are aceste apucături de dictator, de a controla toată presa, de a spus cine trebuie să vorbească, să vorbească doar cine îl laudă, nu cine spune adevărul despre ce se întâmplă cu acest partid sau cu guvernarea.

Al doilea lucru e că îi e frică.„, spune Liviu Dragnea.

De ce se teme Grindeanu. Acuzațiile lui Dragnea

„Și m-am gândit de ce îți e frică că s-ar putea să apară tulburări mâine la Congres. Ei sunt ținuți în libertate numai dacă vor fi aleși în funcții mâine, ca să susțină această putere. Și nu mă refer la Bolojan, că el poate fi schimbat, ci mă refer la Ursula von der Leyen, la Mertz, la Macron, la companiile multinaționale. Pentru ei nu are nicio importanță cine e premier, fiindcă ei își mențin obiectivele trasate acestor marionete. Mă refer la Grindeanu și la conducerea PSD, PNL”, a spus fostul șef al PSD pe Facebook.

