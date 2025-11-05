B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD

Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD

Ana Maria
05 nov. 2025, 14:59
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Liviu Dragnea, atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Ce l-a deranjat pe fostul lider PSD
  2. De ce spune Liviu Dragnea că nu a fost invitat la Congres

Liviu Dragnea, atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Fostul lider al social-democraților a revenit în atenția publică după ce a publicat o postare pe Facebook, în care a lansat acuzații directe la adresa lui Sorin Grindeanu și a actualei conduceri PSD. Reacția vine înainte cu două zile de a avea loc Congresul PSD, pe care Dragnea îl numește „o parodie politică”.

“Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid.

Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine.”, scrie Dragnea pe Facebook.

Liviu Dragnea, atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Ce l-a deranjat pe fostul lider PSD

Liviu Dragnea spune că Sorin Grindeanu, pe care l-a numit “acest personaj”, nu l-a invitat la Congresul PSD și că acesta ar fi motivat neinvitarea sa prin faptul că ar avea o “interdicție” să participe.

El adaugă că, în realitate, nu există nicio interdicție.

„Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție”).”, explică fostul lider PSD.

De ce spune Liviu Dragnea că nu a fost invitat la Congres

În finalul postării, Dragnea afirmă că motivul real pentru care nu a fost invitat ține de „teamă și lașitate”.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, transmite el.

Dragnea încheie mesajul cu un atac direct: „Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește.

P.S. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip.”, a încheiat fostul lider PSD.

Tags:
Citește și...
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Politică
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Politică
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Politică
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Politică
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”
Politică
Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”
Sorin Grindeanu rămâne cu tunurile pe Oana Gheorghiu: „Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere”
Politică
Sorin Grindeanu rămâne cu tunurile pe Oana Gheorghiu: „Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere”
Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
Politică
Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
Politică
Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
Anca Alexandrescu rupe tăcerea despre relația pe care o are acum cu Călin Georgescu: „Eu n-aș fi îndrăznit niciodată”
Politică
Anca Alexandrescu rupe tăcerea despre relația pe care o are acum cu Călin Georgescu: „Eu n-aș fi îndrăznit niciodată”
Ultima oră
15:41 - Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
15:41 - CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
15:30 - Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
15:22 - Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
15:07 - Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
15:05 - Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
14:57 - Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
14:54 - Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați