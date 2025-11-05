Liviu Dragnea, atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Fostul lider al social-democraților a revenit în atenția publică după ce a publicat o postare pe Facebook, în care a lansat acuzații directe la adresa lui Sorin Grindeanu și a actualei conduceri PSD. Reacția vine înainte cu două zile de a avea loc Congresul PSD, pe care Dragnea îl numește „o parodie politică”.

“Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid.

Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine.”, scrie Dragnea pe .

Liviu Dragnea, atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Ce l-a deranjat pe fostul lider PSD

Liviu Dragnea spune că Sorin Grindeanu, pe care l-a numit “acest personaj”, nu l-a invitat la Congresul PSD și că acesta ar fi motivat neinvitarea sa prin faptul că ar avea o “interdicție” să participe.

El adaugă că, în realitate, nu există nicio interdicție.

„Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor , ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție”).”, explică fostul lider PSD.

De ce spune Liviu Dragnea că nu a fost invitat la Congres

În finalul postării, Dragnea afirmă că motivul real pentru care nu a fost invitat ține de „teamă și lașitate”.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, transmite el.

Dragnea încheie mesajul cu un atac direct: „Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește.

P.S. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip.”, a încheiat fostul lider PSD.