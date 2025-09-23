Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea de europarlamentar a a Dianei Șoșoacă, lidera partidului SOS. Măsura este necesară pentru continuarea anchetei penale în care aceasta este vizată pentru o serie de acuzații grave, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în spațiul public a unor idei și simboluri fasciste și antisemite.
Potrivit comunicatului Parchetului General, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale împotriva Dianei Șoșoacă pentru următoarele fapte:
Redăm, mai jos, comunicatul emis de către Parchetul General.
„Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un membru al Parlamentului European. Solicitare de ridicare a imunității parlamentare.
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:
Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicat, potrivit Antena 3 CNN.
Dosarul deschis împotriva europarlamentarei include o serie de episoade controversate din ultimii ani.
În noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la o ceremonie organizată la troița din localitatea Tâncăbești, județul Ilfov, unde a comemorat alături de mai mulți simpatizanți memoria liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu și a altor 13 membri ai Mișcării Legionare. Evenimentul a stârnit reacții dure din partea societății civile, dar și a organizațiilor internaționale care monitorizează extremismul.
Cu o lună înainte, în octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal după ce Șoșoacă a adus un omagiu public fostului lider legionar, în cadrul unei manifestări transmise și pe rețelele de socializare.
În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus un denunț penal împotriva acesteia, acuzând-o că a promovat cultul dictatorului Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.
Diana Șoșoacă a mai fost vizată de acuzații de lipsire de libertate în trecut. În 2022, echipa televiziunii italiene RAI UNO a reclamat-o la poliție după ce un interviu realizat de jurnalista Lucia Goracci a degenerat într-un incident violent. Echipa italiană a susținut că a fost blocată într-o încăpere și agresată verbal de către senatoarea de atunci. Cazul a ajuns pe masa procurorilor români, însă, ancheta nu a avut consecințe majore.
Pentru ca ancheta să poată continua, este necesar ca Parlamentul European să ridice imunitatea europarlamentarei. Procedura este una complexă și se desfășoară în mai mulți pași:
Dacă votul este favorabil, procurorii din România pot continua ancheta și pot dispune măsuri suplimentare, inclusiv trimiterea în judecată.