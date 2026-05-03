Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat că „strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală” și că președintele Nicușor Dan își propune ca România să devină „mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite”.

Marius Lazurca: Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală pentru SUA

„Strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală. Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală, importantă, pe cât ne-am fi dorit sau pe cât a fost până de curând. O arată inclusiv elementele de doctrină ale Statelor Unite din Strategia Națională de Securitate sau Strategia Națională de Apărare a SUA. Statele Unite și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama, a declarat consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, pentru

Acesta a repetat apoi că „începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice”, prin urmare „mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”.

Lazurca: România e „în egală măsură relevantă” pentru SUA

a afirmat apoi că, totuși, România e „în egală măsură relevantă” pentru SUA: „Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”.

Marius Lazurca a mai susținut că președintele Nicușor Dan își propune să facă România mai importantă pentru SUA: „Putem fi mai ambițioși inclusiv în acest domeniu și putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar președintele României, Nicușor Dan își propune acest lucru”.